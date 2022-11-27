Atwasat

اغتصاب وعنف جنسي.. شهادات نازحات في شرق الكونغو الديموقراطية بعد فرارهن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 02:59 مساء
اغتصاب وعنف جنسي.. شهادات نازحات في شرق الكونغو الديموقراطية بعد فرارهن
نازحون في مخيم كانياروشينيا في شرق الكونغو الديموقراطية، 15 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

في وسط فوضى مخيمات كانياروشينيا، في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، تتحدث نازحات بسبب الحرب عن عمليات اغتصاب وجروح أصابتهن قبل وأثناء هروبهن من المناطق، التي يسيطر عليها الآن مسلحو حركة «23 مارس» (إم23).

وبعد هدوء نسبي دام أربعة أشهر، استؤنف القتال في 20 أكتوبر، بين مقاتلي حركة 23 مارس والجيش الكونغولي، فيما أعلن وقف لإطلاق النار مجددا اعتبارا من مساء الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخلال المعارك تخلى الجنود الكونغوليون عن عدد كبير من المواقع، وانسحبوا إلى نقاط تبعد نحو عشرين كيلومترا عن غوما، عاصمة شمال كيفو التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة وتقع على الحدود مع رواندا.

- حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف إطلاق النار

تبكي «فوراها» الأم البالغة من العمر 45 عامًا، وهي تتذكر اليوم الذي اقتاد فيه المسلحون ابنتها (15 عاما) لمدة يومين في مايو، قبل أن يطلقوا سراحها، وقالت «رفضت عروض المسلحين.. وفي إحدى الليالي دخلوا واقتادوها بعيدا واغتصبوها».

«اغتصبني ثلاثة رجال»
وفي كوخها المصنوع من أغصان وقماش مشمع مرقّع، تواصل فوراها روايتها، مشيرة الى أنه بعد أسابيع قليلة من الاعتداء على ابنتها، أصبحت هي وصديقة لها ضحيتين لاعتداء، بينما كانتا تحصدان البطاطس في حقل في قرية نيسيسي الخاضعة لسيطرة حركة 23 مارس، وتبعد 35 كيلومترا شمال غوما.

وهاجم مسلحو «إم23» هذه البلدة المتاخمة لمحمية فيرونغا في يناير الماضي، ثم سيطروا عليها، وقد قتل نحو ثلاثين عسكري كونغولي بينهم كولونيل في الهجوم الأول.

وقالت فوراها «اغتصبني ثلاثة رجال واغتصب صديقتي ستة، كان جميعهم يرتدون بزات عسكرية»، وحينذاك، قرر زوجها تطليقها ووجدت نفسها وحيدة مع عشرة أطفال، في مخيم موحل للنازحين يضم أكثر من سبعين ألف شخص.

في نيسيسي أيضا في يونيو، اغتصب «رجلان يرتديان زي الجيش الرواندي» موايزا (34 عاما)، لكن محنتها انتهت عندما سمع إطلاق عيارات نارية، مما أدى إلى فرار المهاجمين.

وتتهم كينشاسا، رواندا بتقديم الدعم لحركة 23 مارس، وهو ما أشار إليه خبراء في الأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة.

لكن كيغالي تنفي ذلك وتتهم كنشاسا في المقابل بالتواطؤ، مع «القوات الديموقراطية لتحرير رواندا»، وهي حركة لمسلحين روانديين من الهوتو، الذين تمركزا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، منذ الإبادة الجماعية للتوتسي في 1994 في رواندا.

 قتلت نفسها بالرصاص
وتابعت مويزا، وهي تحدق في الأرض وتمسك بيدها مسبحة «هربت إلى مستشفى جيسيغاري»، ونصحها الأطباء على الفور بألا تخبر زوجها بما حدث «حتى لا يطردني».

وفي مخيم كانياروتشينيا، يقول الطبيب ديدييه بويندو، غاضبا «يجب معاقبة مرتكبي كل هذه الجرائم!»، وبويند متطوع في منصة «غوما اكتيف» مبادرة مواطنين لمساعدة النازحين بسبب الحرب.

وقال بويندو إنه عالج عشرات من ضحايا الاغتصاب في نوفمبر وحده، مضيفا أن الاعتداءات الجنسية تقع أيضا في مخيمات النازحين شمال غوما، «فتاتين إحداهما في الخامسة من العمر والثانية تبلغ 16 عاما اغتصبتا في مخيم مدرسة كاهيمبي الابتدائي، والأكبرهن سنًا حامل الآن».

لكن العنف الجنسي ليس الأمر الوحيد الذي يعاني منه السكان الفارون في إقليم روتشورو، فأوغستين (32 عاما) يعرج بسبب الألم، وعلى الرغم من العملية الجراحية التي أجريت له في وحدة رعاية جرحى الحرب التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في غوما، ما زال يشعر بالألم، وقال «حدث ذلك في أغسطس، كنت عائدًا من حقلي في كيبومبا (30 كلم شمال غوما) عندما أطلقت إم23 النار علي»، واستقرت إحدى الرصاصات في ساقه اليسرى.

ملاذ في المخيمات
أما موتوني (22 عاما)، فأصابتها قذيفة في وجهها في أغسطس أيضًا، وتركت ندوبا واضحة، وقالت الشابة التي فرت على الفور من قريتها كوريجيكيري، بالقرب من كيبومبا بحثًا عن ملاذ في المخيمات الواقعة على مشارف غوما، إن مقاتلا «من حركة 23 مارس أطلق النار علي من مسافة قريبة».

وموتوني نجت، لكن ابنة شقيقتها التي كانت بين ذراعيها، قتلت بالرصاصة نفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي

قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل

الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك
بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا بعد انزلاق التربة
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا بعد انزلاق التربة
احتجاج مناهـض للحكومة الإسبانية.. أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في شوارع مدريد
احتجاج مناهـض للحكومة الإسبانية.. أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ...
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا...
المزيد
حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقا في مقديشو
حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقا في مقديشو...
تعليق تظاهرات في العاصمة الاقتصادية لبوليفيا تطالب بتعداد سكاني مبكر تمهيدا للانتخابات
تعليق تظاهرات في العاصمة الاقتصادية لبوليفيا تطالب بتعداد ......
«استعراض قوة».. الرئيس المكسيكي يشارك في مسيرة تأييد وسط العاصمة
«استعراض قوة».. الرئيس المكسيكي يشارك في مسيرة تأييد وسط ......
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا...
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط