Atwasat

إقالة مدير مصرف لخدمته امرأة غير محجبة في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 12:47 مساء
إقالة مدير مصرف لخدمته امرأة غير محجبة في إيران
أشخاص يمرون بفرع بنك في العاصمة الإيرانية طهران، 20 مايو 2019, (أ ف ب)
alwasat radio

أقيل مدير مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الإلزامي في البلاد، التي تشهد احتجاجات، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد.

وألزم القانون منذ الثورة الإسلامية عام 1979، جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن نائب المحافظ أحمد حاجي زادة، قوله إن «مدير أحد المصارف في محافظة قم، الذي قدم خدمات مصرفية الخميس لامرأة غير محجبة، تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- إيران ترفض قرار الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات

وتأتي إقالة مدير هذا المصرف فيما تشهد إيران احتجاجات اندلعت على إثر وفاة إيرانية كردية تبلغ 22 عامًا، بعد اعتقالها في طهران لعدم تقيدها بقواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت وكالة مهر إلى أن «فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي».

وقال حاجي زادة: إن «تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها»، بحسب الوكالة، وتملك الدولة الغالبية العظمى من البنوك في إيران.

وقتل عشرات الإيرانيين معظمهم من المحتجين، ولكن أيضًا من أفراد قوات الأمن، منذ بدء الاحتجاجات الحالية، بينما اعتُقل الآلاف، وفقًا للسلطات الإيرانية التي لم تقدم أرقامًا دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي

قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل

الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك
بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا بعد انزلاق التربة
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا بعد انزلاق التربة
احتجاج مناهـض للحكومة الإسبانية.. أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في شوارع مدريد
احتجاج مناهـض للحكومة الإسبانية.. أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ...
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا...
المزيد
حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقا في مقديشو
حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقا في مقديشو...
تعليق تظاهرات في العاصمة الاقتصادية لبوليفيا تطالب بتعداد سكاني مبكر تمهيدا للانتخابات
تعليق تظاهرات في العاصمة الاقتصادية لبوليفيا تطالب بتعداد ......
«استعراض قوة».. الرئيس المكسيكي يشارك في مسيرة تأييد وسط العاصمة
«استعراض قوة».. الرئيس المكسيكي يشارك في مسيرة تأييد وسط ......
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا...
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق
مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط