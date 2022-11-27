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تعليق التظاهرات في سانتا كوز ببوليفيا بعد 36 يوما على اندلاعها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 10:22 صباحا
تعليق التظاهرات في سانتا كوز ببوليفيا بعد 36 يوما على اندلاعها
محتجون في مدينة سانتا كروز البوليفية، 11 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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علقت المعارضة البوليفية التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف، بمنطقة سانتا كروز العاصمة الاقتصادية لبوليفيا، ومعقل المعارضة، والمستمرة منذ 36 يومًا ضد الحكومة للمطالبة بإجراء تعداد سكاني مبكر تمهيدًا لانتخابات.

وأعلن رومولو كالفو رئيس «اللجنة المدنية الإدارية»، وهو تكتل مدني وتجاري نافذ، «ًمن الآن، سيكون هناك توقف رابع، سنرفع الإضراب والإغلاق، من دون التوقف عن نضالنا»، مضيفًا للصحفيين «اليوم يوم تاريخي، الديمقراطية انتصرت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس النواب مشروع قانون الحكومة لضمان إجراء التعداد السكاني في مارس 2024، وإعادة توزيع الموارد الاقتصادية ومقاعد في البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2025، وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

إغلاق شوارع وجادات وطرق
وبدأت الاحتجاجات في سانتا كروز في 22 أكتوبر، بإغلاق شوارع وجادات وطرق تربط بين مختلف المناطق لمطالبة الرئيس اليساري لويس آرسي، بإجراء تعداد سكاني بحلول 2023، لأن توزيع الأموال العامة وتوزيع المقاعد في البرلمان يعتمد على عدد السكان.

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وتعتبر منطقة سانتا كروز، التي تحكمها المعارضة اليمينية، أنها محرومة بسبب إحصاء سكاني قديم، أجري قبل أكثر من عشر سنوات، وهي تخشى ألا يتم تحديث تمثيلها في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2025 .

ومنذ اندلاع هذه الاحتجاجات، قتل أربعة أشخاص وجرح 178 آخرون، حسب أرقام حكومية.

ورفضت الحكومة مطالب سانتا كروز، معتبرةً أنه من المستحيل تقنيًا إجراء التعداد السكاني في عام 2023، وحددته في مارس 2024.

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