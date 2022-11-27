تمديد إجراءات العزل في منطقتين للحد من انتشار إيبولا في أوغندا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، السبت، تمديد إجراءات عزل مفروضة في منطقتين تشكلان بؤرة لانتشار فيروس إيبولا، 21 يومًا، فيما أودى المرض بحياة 55 شخصًا في البلاد، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يجري الحد من انتقاله.

وكانت السلطات الأوغندية أعلنت في 20 سبتمبر الماضي، عن تفشي الفيروس الذي انتشر، ووصل إلى العاصمة كمبالا، لكن السلطات الصحية قالت خلال الأسبوع الجاري، إن عدد الإصابات بإيبولا تراجع.

الوضع «ما زال هشًا»

وفرض على منطقتي موبيندي وكاساندا، اللتين تقعان في قلب بؤرة انتشار المرض، إجراءات إغلاق لمدة 21 يومًا في 15 أكتوبر، وجرى تمديد هذه التدابير التي تشمل حظر تجول ليلي وحظر سفر وإغلاق أسواق وحانات وكنائس، في الخامس من نوفمبر.

وأعلن الرئيس موسيفيني عن تمديد الإجراءات للمرة الثالثة ولمدة 21 يومًا، مؤكدًا أن الوضع «ما زال هشًا».

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وقال في خطاب إلى الأمة تلته نائبته جيسيكا ألوبو إنه «إذا فتحنا الآن وظهرت إصابة، فسنكون قد دمرنا كل المكاسب التي تحققت في هذه الحرب».

وأضاف «لذلك أدعو إلى الهدوء والتفهم»، مؤكدا أن «العاملين في قطاعنا الصحي سيواصلون فعل كل شيء لإنقاذ الأرواح وإنهاء الوباء».

وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، ينتهي الوباء عندما لا تسجل أي إصابة خلال 42 يومًا، أي ضعف مدة حضانة فيروس إيبولا.

عدد الإصابات يتراجع

وقالت وزيرة الصحة جين روث أسينج لوكالة «فرانس برس» هذا الأسبوع إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتراجع، مؤكدة أن هناك مؤشرات على أن أوغندا «تكسب» المعركة.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في أوغندا، الخميس، أنه حتى 22 نوفمبر، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة خلال الأيام التسعة السابقة في كمبالا، والأيام العشرة السابقة في موبيندي والأيام الـ12 السابقة في كاساندا.

وتفيد أرقام وزارة الصحة الأوغندية، بأن الوباء أودى بحياة 55 شخصًا من أصل 141 أصيبوا بالفيروس.