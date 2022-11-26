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السلطة الفنزويلية والمعارضة توقعان اتفاقا في مكسيكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 07:56 مساء
السلطة الفنزويلية والمعارضة توقعان اتفاقا في مكسيكو
وفد المعارضة الفنزولية في مكسيكو. (الإنترنت)
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وقعت السلطة والمعارضة في فنزويلا السبت في مكسيكو «اتفاقا جزئيا ثانيا على صعيد الحماية الاجتماعية» في ختام مفاوضات ترصدها كل من الولايات المتحدة وفرنسا والنروج والمكسيك وكولومبيا من كثب.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد إن ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة وقعوا هذا الاتفاق إثر مفاوضات تشكّل «أملا لاميركا اللاتينية برمتها» و«انتصارا للسياسة»، بحسب «فرانس برس».

وتفاقمت الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أن أعلن الرئيس المنتهية ولايته حينها نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت في العام 2018 وطعنت المعارضة وكذلك جهات دولية عدة في شرعيتها. وسبق أن خاض مادورو والمعارضة الفنزويلية جلسات تفاوض عدة بوساطة نروجية في مكسيكو العام الماضي.

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واكتسبت الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الفنزويلية زخما كبيرا منذ أن بدأت روسيا بغزو أوكرانيا مع ما رافق ذلك من ضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.

فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن الفنزويليين يعانون الفقر وأزمة سياسية ما دفع بحسب الأمم المتحدة نحو سبعة ملايين فنزويلي إلى الهرب من البلاد في السنوات الأخيرة.

تطالب المعارضة الفنزويلية بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يفترض أن تجرى في العام 2024، في المقابل تطالب كراكاس المجتمع الدولي بالاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا وبرفع العقوبات، خصوصا الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي.

ولدى وصوله إلى مكسيكو، قال عضو الوفد الحكومي المفاوض خورخي رودريغيز إن أحد الأهداف التي تسعى إليها كراكاس التوصل إلى «عقد اجتماعي واسع النطاق» مع المعارضة. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الاتفاق يُفترض أن يفضي إلى آلية لإتاحة أموال مجمدة في النظام المالي الدولي.

ويفترض أن تستخدم الأموال في تحسين الرعاية في قطاع الصحة العامة وشبكة الكهرباء، وقق بيان أصدره رودريغيز الذي لم يحدد المبلغ أو الجهة التي تجمّد الأموال.

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