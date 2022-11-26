الجيش الروسي يعلن إسقاط مسيرات وتدمير مستودع ذخيرة راجمات «هيمارس» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في خيرسون ودمرت مستودع ذخائر لراجمات هيمارس الأميركية.

واضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من صد محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في بلدة نوفوسيلوفسكي على محور كوبيانسك، مشيرة إلى أن صد الهجوم أدى إلى القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

كذلك تصدى الجيش الروسي لهجمات لقوات أوكرانية في 3 مناطق على محور دونيتسك، نجم عنها القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

القضاء على 70 عسكريا أوكرانيا

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية مضادة في في مناطق بيلوغوريفكا وياكوفليفكا وكليشيفكا، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا و3 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

- بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

- 4 قتلى في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي أفشل هجوما للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في مناطق كولوميتشيخا وبلوشانكا في لوغانسك، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانيين بلغت أكثر من 40 عنصرا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى 3 ناقلات جند مصفحة وسيارتين عسكريتين.

تدمير 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية

وعلى الصعيد ذاته، قالت الوزارة إن سلاح الجو الروسي دمر 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشوغوييف في منطقة خاركيف وسفيرسك وكراماتورسك ويامبول وريدكودوب في دونيتسك، ونقطة تجمع مؤقتة لتشكيل قومي في منطقة يلينوكونستانتينوفكا في مقاطعة زابوريجيا، بالإضافة إلى 56 وحدة مدفعية ونقاط لتجمع القوى العاملة والآليات العسكرية في 158 مقاطعة، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الروسي للأنباء عن الوزارة.

وجاء في تصريح الوزارة أنه تم تدمير مستودع ذخيرة خاص براجمات «هيمارس» الأميركية في منطقة كوشوغوم التابعة لمقاطعة زابوريجيا. وأسقطت وسائط الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة في منطقة تشيرفوني شابان في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 4 صواريخ تم إطلاقها من راجمات «هيمارس» بالقرب من قرية ميرنوي في مقاطعة خيرسون.