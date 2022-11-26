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رئيسة تايوان تستقيل من زعامة الحزب الحاكم بعد تكبده خسارة في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 04:19 مساء
رئيسة تايوان تستقيل من زعامة الحزب الحاكم بعد تكبده خسارة في الانتخابات
رئيسة تايوان تساي إنغ-ون. (الإنترنت)
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أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ-ون، استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد  تكبده خسارة في الانتخابات المحلية السبت.

وقالت تساي للصحفيين إن «نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا.. أتحمل كل المسؤولية واستقيل فورا من رئاسة حزب دي بي بي». وستبقى تساي رئيسة للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وفق «فرانس برس».

علاقات وثيقة
وفيما يظهر تتعلق انتخابات رؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس المحلية بقضايا داخلية مثل جائحة «كوفيد-19» والجريمة ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة التعامل مع الصين.

لكن تساي كانت صورت الانتخابات على أنها أكثر من مجرد اقتراع محلي وقالت إن العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديمقراطيتها وسط التوترات العسكرية مع الصين، التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.

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وركز كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب كومينتانغ، الذي يفضل إقامة علاقات وثيقة مع الصين على الرغم من نفيه أن يكون مواليا لبكين، جهود حملتيهما على منطقة شمال تايوان الغنية والمكتظة بالسكان، خصوصا العاصمة تايبه، التي لم يتمكن رئيس بلديتها المنتمي إلى الحزب الشعبي التايواني الصغير من الترشح مجددا نظرا لاستنفاذه أقصى مدة في المنصب.

مناورات حربية بالقرب من تايوان
وكانت الصين قد أجرت مناورات حربية بالقرب من تايوان في أغسطس الماضي للتعبير عن غضبها من زيارة إلى تايبه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي، وما زالت أنشطتها العسكرية مستمرة وإن كانت على نطاق ضيق.

يذكر أن حزب كومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، كان اكتسح الانتخابات المحلية عام 2018 واتهم تساي والحزب الديمقراطي التقدمي بالإفراط في التصادم مع الصين.

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