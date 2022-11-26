وزير الداخلية الإيطالي: لا وفيات مؤكدة في انزلاق التربة بجزيرة إيسكيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، إنه لم يجر تأكيد أي وفاة حتى الآن في انزلاق التربة السبت في جزيرة إيسكيا، رغم التقارير السابقة التي تفيد مقتل ثمانية أشخاص.

وأوضح بينتيدوسي، خلال زيارته لهيئات الطوارئ التي تساعد في تنسيق جهود الإنقاذ «في الوقت الحالي، لا توجد وفيات مؤكدة»، بحسب وكالة فرانس برس».

- 8 قتلى في انزلاق تربة على جزيرة إيطالية

وفي وقت سابق، ذكَّرت وسائل إعلام السبت نقلا عن وزير البنى التحتية ماتيو سالفيني، بوفاة ثمانية أشخاص في انزلاق تربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة على جزيرة إيسكيا الإيطالية.

ونقلت وكالة «أكي» للأنباء وجريدة «لا ريبوبليكا» عن الوزير ماتيو سالفيني، وهو نائب رئيس الوزراء الإيطالي أيضا «تأكد مقتل ثمانية أشخاص في انزلاق للتربة في إيسكيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».