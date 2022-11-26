Atwasat

في «كاميانكا» الأوكرانية المدمرة.. الشتاء يجلب المزيد من البؤس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 01:46 مساء
في «كاميانكا» الأوكرانية المدمرة.. الشتاء يجلب المزيد من البؤس
ليوبوف بيريبيليستيا إحدى سكان بلدة كاميانكا الأوكرانية، 25 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

مع انخفاض درجات الحرارة في شرق أوكرانيا، يقول سيرغي خميل، إنه لا خيار أمامه سوى استخدام أكوام صناديق الذخيرة، التي خلفتها القوات الروسية المنسحبة كحطب للتدفئة هذا الشتاء، مؤكدًا أنه بدون الخشب، سيتجمد على الأرجح وسط أنقاض قريته كاميانكا المدمرة.

ويوضح أن «الحصول على ما يكفي من الخشب المقطع هو أصعب شيء.. هناك طابور كبير للحصول على الخشب الذي تم التبرع به من متطوعين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومع انهيار جزء كبير من منزله بسبب القصف، لا يزال «خميل» يعمل من أجل تحويل مطبخه الصيفي إلى مكان إقامة شتوي موقت، مع ملئه ببطانيات وصناديق ذخيرة فارغة وفرن جمع من أغلفة قذائف روسية.

ويضيف خميل: «أحتاج إلى تغطية الجدران بطبقة أخرى من المواد العازلة»، معربًا عن أمله في أن يتمكّن من استخدامها للبقاء خلال الشتاء.

«اعتادوا إلقاء القنابل من أجل المتعة»
وفي مارس، تعرضت القرية للقصف قبل أن يقتحم جنود مشاة ودبابات المنطقة، فيما كانت تتقدم القوات الروسية إلى الجنوب من إيزيوم خلال الأيام الأولى من الغزو.

وبعد السيطرة على المنطقة، استقر الروس فيها، حيث «استولوا على المباني ونهبوا المنازل وسرقوا زجاجات الكحول وقادوا في حالة سُكر»، بحسب السكان.

ويقول فولوديمير تسيبوليا (53 عامًا)، وهو أحد السكان، خلال استراحة قصيرة من إصلاح سقف منزل شقيقته «بدأوا اقتحام مواقف السيارات والمنازل والاحتفال وهم في حالة سُكر طوال الليل»، مضيفًا «اعتادوا إلقاء القنابل من أجل المتعة.. أتيت إلى منزلي ووجدت حمامي مدمرًا بقنبلة يدوية».

- أوكرانيا تعلن العثور على «مواقع تعذيب» روسية في خيرسون.. واتهامات من موسكو لكييف بقتل مجموعة جنود

واستمر ذلك لأشهر عدة، حتى أدى هجوم خاطف شنته القوات الأوكرانية في سبتمبر، إلى تدمير الجناح الشمالي الشرقي للجيش الروسي، ما أدى إلى هزيمة قواتها وإرسالها إلى الشرق.

وبعد انسحاب الجيش الروسي، تركت مجموعة من القرى المدمرة في حالة خراب، بما فيها كاميانكا في ضواحي إيزيوم، وفق «فرانس برس».

وفي الأسابيع التي تلت استعادة السيطرة على المنطقة، سارع المسؤولون الأوكرانيون لإصلاح الضرر، فيما اكتشفوا مقابر جماعية وقيّموا الأضرار التي لحقت بالأراضي المحتلة سابقًا.

أسطح المنازل والمباني دمرت أو تضررت
ويقول نائب رئيس بلدية إيزيوم ميخايلو إشيوك، إن الوضع مأساوي مع اقتراب فصل الشتاء، مع تدمير 30 إلى 40% من أسطح المنازل في المدينة بسبب القتال.

وأدى نقص مواد البناء والمعدات واليد العاملة إلى جعل الإصلاحات الضرورية، أمرًا غير ممكن مع حلول البرد، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الأيام المقبلة.

ويقر ميخايلو إشيوك، بأن الوضع في كاميانكا أسوأ، إذ كل أسطح المنازل والمباني البالغ عددها 550 في القرية، تضررت أو دمرت بالكامل، ويضيف: «نحن نراقب الوضع عن كثب».

ويشير إلى الزيادة في انقطاع الكهرباء عقب سلسلة الهجمات الروسية على منشآت البنى التحتية في كل أنحاء أوكرانيا، والتي تركت إيزيوم والمناطق المحيطة بها من دون كهرباء وتدفئة بشكل متزايد.

وفي كاميانكا، تتحدّث ليوبوف بيريبيليستيا عن الأهوال التي واجهتها أثناء الغزو الروسي، وعن مخاوفها بشأن الشتاء المقبل.

«نهبوا كل شيء»
وتقول المرأة البالغة 65 عامًا وهي تبكي فيما تتحدث عن تدمير منزلها ونهب ممتلكاتها الثمينة، «نهبوا كل شيء حرفيًا.، إنه تصرف مشين».

وغادر معظم سكان القرية البالغ عددهم 1200 نسمة المنطقة، لكن بيريبيليستيا وزوجها المريض سينضمان إلى بضع عشرات آخرين قرروا تمضية الشتاء في كاميانكا، مهما حدث.

وتقول بيريبيليستيا: «بكيت كثيرًا، هذا المكان السادس الذي ننتقل إليه (خلال الحرب).. يبدو أن الحرب تطاردنا في كل مكان نذهب إليه»، مضيفة: «لا أعرف كيف سنخرج من هذا الوضع، لا أعرف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا

سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس
اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر

اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم

حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم
ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده

ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده
«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. السبت

«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. ...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا

كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك

تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا
انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الروسي يعلن إسقاط مسيرات وتدمير مستودع ذخيرة راجمات «هيمارس» الأميركية
الجيش الروسي يعلن إسقاط مسيرات وتدمير مستودع ذخيرة راجمات ...
استئناف المفاوضات بين السلطة الفنزويلية والمعارضة في مكسيكو
استئناف المفاوضات بين السلطة الفنزويلية والمعارضة في مكسيكو
أول تجمع منذ محاولة اغتياله.. خان يتعهد القتال «حتى آخر قطرة دم»
أول تجمع منذ محاولة اغتياله.. خان يتعهد القتال «حتى آخر قطرة دم»
السلطة الفنزويلية والمعارضة توقعان اتفاقا في مكسيكو
السلطة الفنزويلية والمعارضة توقعان اتفاقا في مكسيكو
إيطاليا.. قتيل ومفقودون في انزلاق تربة في جزيرة إيسكيا
إيطاليا.. قتيل ومفقودون في انزلاق تربة في جزيرة إيسكيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا...
المزيد
الرئيس الفرنسي يدعو قطر إلى «مواصلة» الإصلاحات.. ويؤكد «يمكنها الاعتماد على دعمنا»
الرئيس الفرنسي يدعو قطر إلى «مواصلة» الإصلاحات.. ويؤكد ......
وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي عن 64 عاما
وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي عن 64 عاما...
واشنطن تعتبر الاتفاق الفنزويلي «مرحلة مهمة في الاتجاه السليم»
واشنطن تعتبر الاتفاق الفنزويلي «مرحلة مهمة في الاتجاه ......
إيطاليا.. قتيل ومفقودون في انزلاق تربة في جزيرة إيسكيا
إيطاليا.. قتيل ومفقودون في انزلاق تربة في جزيرة إيسكيا...
السلطة الفنزويلية والمعارضة توقعان اتفاقا في مكسيكو
السلطة الفنزويلية والمعارضة توقعان اتفاقا في مكسيكو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط