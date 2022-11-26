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السلطة الفنزويلية تريد اتفاقا اجتماعيا واسعا مع المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 11:47 صباحا
السلطة الفنزويلية تريد اتفاقا اجتماعيا واسعا مع المعارضة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط)، ونظيره الأرجنتيني البرتو فرنانديز (يسار)، والكولومبي غوستافو بترو، خلال منتدى باريس للسلام، 11 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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قال مبعوثو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، في مكسيكو إنهم يريدون توقيع اتفاق اجتماعي واسع مع المعارضة، عشية استئناف الحوار بين الطرفين والذي تتابعه الولايات المتحدة وفرنسا والنروج وكولومبيا.

وقال كبير المفاوضين خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية، إن وفد السلطة في كراكاس يريد «تأدية دوره في الدفاع عن السلام»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تستأنف السبت في فندق في مكسيكو المفاوضات التي علقت قبل 15 شهرا، وقالت الحكومة المكسيكية إنها دعت وسائل الإعلام إلى الحضور عند الساعة 7.30 (12:30 ت غ)، مشيرة إلى أن النروج تتولى تسهيل الحوار.

ترحيب دولي بالمحادثات
وعبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون نصف الكرة الغربي براين نيكولز، عن أمله في أن تتفق السلطة والمعارضة على معالجة «التحديات الإنسانية»، وضمان «انتخابات حرة ونزيهة».

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شارك في الدفع باتجاه استئناف المحادثات بـ«الأخبار الممتازة»، وعرض دعمه لتحقيق «نتائج ملموسة».

- «تحقيق أممي»: فنزويلا تقمع المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

كما أعلن الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو، استئناف الحوار، بعدما أعاد العلاقات مع كراكاس مع توليه السلطة هذا العام.

واستؤنفت المفاوضات الإثنين في العاصمة الفنزويلية بين الحكومة الكولومبية ومسلحي جيش التحرير الوطني، ودعا الطرفان الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى هذه المفاوضات وأعلنت المكسيك مشاركتها «كدولة ضامنة»..

وفي فنزويلا يطالب الرئيس مادورو، برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت على بلاده، خصوصا الحظر المفروض على صادرات النفط.

وخففت واشنطن في مايو بعض الإجراءات التي اتخذتها ضد كراكاس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفرض العقوبات على موسكو لعزلها.

أزمة سياسية واقتصادية
من جهتها، دعت المعارضة الفنزويلية إلى حلول للأزمة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان، وضمانات لإجراء انتخابات حرة يمكن مراقبتها، كما ورد في بيان للمنصة الموحدة، الخميس.

ولا توافق في الآراء بشأن هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في 2024، حسب مصدر مطلع استشارته وكالة «فرانس برس»، فيما تتهم المعارضة مادورو بالتزوير في انتخابات 2018.

وغادر سبعة ملايين فنزويلي بلادهم بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية، خصوصا منذ وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز في 2013، فيما يطال الفقر ثمانية من كل عشرة أشخاص في فنزويلا، حسب تحقيق أجراه معهد إنكوفي الوطني حول الظروف المعيشية، ونُشر خلال الشهر الجاري.

وبدأ الحوار في أغسطس 2021 في مكسيكو بعد محاولتين أخريين أخفقتا في 2018 و2019.

وعلق نيكولاس مادورو المحادثات بعد شهرين من تسليم أليكس صعب، رجل الأعمال الفنزويلي المقرب من السلطة، والملاحق بتهمة غسل أموال إلى الولايات المتحدة.

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