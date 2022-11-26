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رئيس الصين يعرض على زعيم كوريا الشمالية «التعاون من أجل سلام العالم»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 09:10 صباحا
رئيس الصين يعرض على زعيم كوريا الشمالية «التعاون من أجل سلام العالم»
الرئيس الصيني شي جينبينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 21 يونيو 2019 (أ ف ب)
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عرض الرئيس الصيني، شي جينبينغ، على الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، التعاون من أجل «تسريع السلام» في العالم، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بينما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، فيما عززت سول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري بينها، وفق وكالة «فرانس برس».

إطلاق صاروخ بالستي من كوريا الشمالية
وأطلقت بيونغ يانغ خصوصًا صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات في 18 نوفمبر سقط من اليابان، وهدد كيم جونغ أون الولايات المتحدة بـ«رد نووي» إذا تعرضت بلاده لهجوم.

وفي الرسالة وجه الزعيم الكوري الشمالي رسالة إلى الرئيس الصيني هنأه فيها على إعادة تعيينه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة في أكتوبر، ليرد شي بالقول إن «العالم والعصر والتاريخ تتغير بشكل غير مسبوق».

وأضاف: «في مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد للمساهمة معكم بشكل إيجابي (...) في تسريع إحلال السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وبقية العالم».

شراكة تجارية بين بكين وبيونغ يانغ
والصين هي أهم حليف وشريك تجاري لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.

وبعد اجتماع لمجلس الأمن الإثنين الماضي، رفضت الصين وروسيا الانضمام إلى الدول الـ13 الأخرى الأعضاء في المجلس - بينها الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبريطانيا - التي دانت إطلاق بيونغ يانغ صواريخ بالستية عابرة للقارات في 18 نوفمبر.

فيتو روسي صيني تضامنًا مع كوريا الشمالية
وفي مايو، استخدمت بكين وموسكو حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته واشنطن لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وخلال مقابلة الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من شي جينبينغ أن يبلغ كوريا الشمالية بضرورة عدم إجراء تجربة نووية جديدة تعتقد سول وواشنطن أنه يعد لها.

وقال مسؤول أميركي بعد ذلك: «إن دبلوماسيتنا ستسعى بالتأكيد إلى دفع الصين إلى الانضمام إلى الدول التي تدين ذلك علنًا، وكذلك دفع تلك الدول إلى استخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية».

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