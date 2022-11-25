روسيا: قرار البرلمان الأوروبي لا يمت بصلة لمكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت موسكو، اليوم الجمعة، إن القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي ويصنف روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب نشاطها العسكري في أوكرانيا لا يمت بصلة لمكافحة الإرهاب.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن القرار "لا يمت بصلة للوضع الحقيقي في الحرب ضد الإرهاب الدولي"، ووصف القرار بأنه «خطوة غير ودية وجزء من حملة يشنها الغرب ضد بلادنا»، وفق وكالة فرانس برس.

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

وصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على نص يصف روسيا بأنها «دولة راعية للإرهاب» على خلفية هجومها على أوكرانيا، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه. وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتًا مقابل معارضة 58 صوتًا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون «روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية».

وتعرض موقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني لهجوم سيبيراني، الأربعاء، بعد وقت قصير من موافقة النواب على القرار، وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على «تويتر»، أن الموقع استُهدف بـ«هجوم DDOS» الذي كثف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيرًا إلى أن «الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن».