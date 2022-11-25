15 قتيلا في القصف الروسي على خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

أدى قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى مقتل 15 مدنيًا، الجمعة، وفق ما أعلنت مسؤولة في المدينة التي استعادتها كييف مؤخرًا.

وقالت غالينا لوغوفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «قُتل اليوم 15 من سكان مدينة خيرسون وأصيب 35 آخرون بينهم طفل نتيجة قصف العدو»، وأضافت أن «عدة منازل خاصة وبنايات شاهقة تضررت» جراء الهجمات، وفق وكالة فرانس برس.

إخلاء مستشفيات في خيرسون

وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أنه يجري إخلاء المرضى من مستشفيات في مدينة خيرسون التي انسحبت منها قوات موسكو منذ أسبوعين، بسبب هجمات روسية متواصلة.

وقال الحاكم ياروسلاف يانوشيفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه «بسبب القصف الروسي المتواصل، نقوم بإجلاء المرضى من مستشفيات خيرسون»، وفق وكالة «فرانس برس».