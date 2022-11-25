إخلاء مستشفيات في خيرسون بسبب قصف روسي متواصل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الجمعة، أنه يجري إخلاء المرضى من مستشفيات في مدينة خيرسون التي انسحبت منها قوات موسكو منذ أسبوعين، بسبب هجمات روسية متواصلة.

وقال الحاكم ياروسلاف يانوشيفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي إنه «بسبب القصف الروسي المتواصل، نقوم بإجلاء المرضى من مستشفيات خيرسون»، وفق وكالة «فرانس برس».

قصف روسي لمدينة خيرسون الخميس

ويوم الخميس، قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون في قصف روسي لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، والتي انسحبت منها القوات الروسية قبل أسبوعين، وفق ما أفاد حاكم المدينة.

وكتب ياروسلاف يانوشيفيتش الذي يترأس الإدارة العسكرية في خيرسون على تلغرام إن «الغزاة الروس أطلقوا النار على حي سكني بواسطة راجمات صواريخ. اندلعت النيران في مبنى كبير».