مقتل جندي مغربي من القوة الدولية لحفظ السلام في هجوم بإفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط

قتل جندي مغربي من قوة حفظ السلام الدولية، الخميس، في هجوم في جنوب شرق جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية منذ 2013، كما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة من دون أن تحدد المهاجمين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى (مينوسكا)، في بيان، إن «أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية (...) توفي في أعقاب هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط» طائرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونشرت بعثة الأمم المتحدة، قوة حفظ السلام هذه نشرت في 2014، ويضم عديدها أكثر من 14 ألف عسكري اليوم.