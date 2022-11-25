مقتل 10 في حريق بإقليم شينجيانغ الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون في حريق شب في شقة بإقليم شينجيانغ بغرب الصين يوم الخميس.

وقال التلفزيون الحكومي، إن الحريق بدأ في الساعة 7:49 مساء الخميس (1149 بتوقيت غرينتش) في الطابق الخامس عشر من مبنى مرتفع في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، ثم امتد إلى طوابق أعلى، بحسب وكالة «رويترز».

المبنى يقع في مجمع منخفض المخاطر

ويخضع إقليم شينجيانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من كوفيد-19، على الرغم من أن التلفزيون الصيني، قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد، وقالت وسائل إعلام رسمية إن السكان تمكنوا من النزول إلى الطابق السفلي.

وهذا ثاني حريق مميت في الصين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أودى حريق في مصنع بمدينة أنيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصا هذا الأسبوع.