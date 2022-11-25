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حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 09:49 صباحا
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف إطلاق النار
دورية للقبعات الزرق في بيني في شرق الكونغو الديموقراطية، 23 أكتوبر 2014. (أ ف ب)
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أعلنت حركة «إم23» المسلحة في شرق الكونغو الديموقراطية، مساء الخميس، أنّها «غير معنية» باتّفاق وقف إطلاق النار الذي جرى إعلانه في لواندا الأربعاء، مطالبة بـ«حوار مباشر» مع الحكومة الكونغولية.

وقال الناطق السياسي باسم الحركة لورانس كانيوكا، لوكالة «فرانس برس»، إنّ «إم23 أخذت علماً بهذه الوثيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.. لم يكن أحد مشاركاً في هذه القمّة، وبالتالي فنحن لسنا معنيين بها فعلاً»، مضيفا «في العادة عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار يكون بين الطرفين المتحاربين».

قمّة مصغّرة
والأربعاء استضافت العاصمة الكنغولية لواندا، قمّة مصغّرة شارك فيها رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، وغاب عنها نظيره الرواندي بول كاغامي، الذي ناب عنه وزير خارجيته فينسان بيروتا.

وعقدت القمّة في ظلّ ارتفاع مستوى التوتر بين الكونغو الديوقراطية، وجارتها رواندا على خلفية القتال العنيف الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بين الجيش الكونغولي ومسلحي «إم23».

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وتتّهم جمهورية الكونغو الديموقراطية، رواندا بدعم هؤلاء المسلحين، وهو ما تنفيه رواندا.

وفي ختام قمّة لواندا، أعلن وزير خارجية أنغولا تيتي أنتونيو، التوصّل إلى اتّفاق على وقف لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية اعتباراً من مساء الجمعة.

وينصّ الاتفاق على انسحاب مسلحي «إم23» من «المناطق المحتلة»، في شرق الكونغو الديموقراطية و«تراجعهم إلى مواقعهم الأصلية».

وفي حال رفض المسلحون الانسحاب، ينصّ الاتفاق على أن تعمد القوة المشتركة التي تنشرها حالياً مجموعة شرق إفريقيا في شرق الكونغو الديموقراطية إلى «استخدام القوة لإرغامهم على الخضوع».

«سندافع عن أنفسنا»
لكنّ كانيوكا، أكّد لـ«فرانس برس»، أنّ حركته أعلنت في إبريل «وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب»، وأنّها لا تزال تعتبره ساريا، مضيفا «إذا لم تهاجمنا الحكومة مساء غد في الساعة 18:00 أو بعد غد فسنظل ملتزمين» وقف النار، أما في حال تعرّضت الحركة لهجوم من قبل القوات الحكومية «فسندافع عن أنفسنا».

وتابع «نحن دوماً جاهزون لحوار مباشر مع الحكومة الكونغولية، لحلّ الأسباب العميقة للنزاعات».

و«إم23»، الميليشيا التي تضم مسلحين كونغوليين من عرقية التوتسي، سيطرت على مناطق في أنحاء إقليم شمال كيفو وتقدّمت باتّجاه غوما، المدينة الرئيسية في الإقليم.

واتفقت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، على خطة لخفض التصعيد في يوليو، لكن المواجهات تندلع مرة تلو أخرى.

وبرزت إم23 للمرة الأولى قبل عشر سنوات، عندما سيطرت على غوما، قبل طردها لتتلاشى لاحقا، لكنها عادت إلى الواجهة أواخر العام الماضي، إذ أعلنت أن جمهورية الكونغو الديموقراطية فشلت في الإيفاء بتعهدها دمج مقاتليها في الجيش.

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