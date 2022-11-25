أكار لشويغو: تركيا مستمرة في الرد على الهجمات من شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نظيره الروسي في اتصال هاتفي، أمس الخميس، أن أنقرة ستواصل الرد على الهجمات التي تنطلق من شمال سورية، بعد أن طلبت موسكو من أنقرة تجنب هجوم واسع النطاق في سورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن أكار أبلغ نظيره الروسي سيرغي شويغو أن «أولوية تركيا هي درء التهديدات الإرهابية (من شمال سورية) بشكل دائم»، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن هذه القضية.

وحث المفاوض الروسي الكبير ألكسندر لافرنتييف، الأربعاء، تركيا على الامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق في سورية؛ لأن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف.