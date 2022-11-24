ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المالك الجديد لـ«تويتر» إيلون ماسك في تغريدة، الخميس، إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على موقعه اعتباراً من الأسبوع المقبل، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة.

وقال ماسك: «الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل»، وذلك رداً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي «هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأجاب 72.4% من المغردين على سؤال ماسك بـ«نعم»، في حين أجاب 27.6% منهم بـ«لا».