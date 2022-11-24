4 قتلى في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون، الخميس، في قصف روسي لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، والتي انسحبت منها القوات الروسية قبل أسبوعين، وفق ما أفاد حاكم المدينة.

وكتب ياروسلاف يانوشيفيتش الذي يترأس الإدارة العسكرية في خيرسون على تلغرام إن «الغزاة الروس أطلقوا النار على حي سكني بواسطة راجمات صواريخ. اندلعت النيران في مبنى كبير»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أقر البرلمان الأوروبي حزمة دعم مالي مخصصة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (18.7 مليار دولار)، في خطة ما زالت المجر تعرقل تطبيقها.