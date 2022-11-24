Atwasat

تقرير دولي يحذر: ملايين الأطفال في خطر لعدم تلقيهم لقاح الحصبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 12:59 مساء
تقرير دولي يحذر: ملايين الأطفال في خطر لعدم تلقيهم لقاح الحصبة
طفل جرى تطعيمه ضد الحصبة في كاراكاس بفنزويلا، 17 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

حذر تقرير دولي من أن التطعيم ضد الحصبة، المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا ينفك ينخفض في جميع أنحاء العالم منذ جائحة «كوفيد- 19»، ما يعرض عشرات ملايين الأطفال للخطر.

وقال المسؤول عن برامج التطعيم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إيفريم تيكلي ليمانغو، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «منذ ثلاث سنوات ونحن ندق ناقوس الخطر بشأن انخفاض معدلات التطعيم وزيادة المخاطر على صحة الأطفال في جميع أنحاء العالم»، وأضاف: «أمامنا نافذة ضيقة لتعويض» جرعات التلقيح الفائتة.

بدوره قال المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه بسبب جائحة «كوفيد-19» تأثرت برامج التحصين «بشكل خطير»، وأضاف: «وراء كل إحصائية في هذا التقرير هناك طفل معرض لخطر الإصابة بمرض يمكن الوقاية منه».

تفشي الإصابة بالحصبة في 22 دولة
وحسب التقرير المشترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، فإنه في العام 2021، فوت نحو 40 مليون طفل جرعة من اللقاح المضاد للحصبة (25 مليونا فوتوا الجرعة الأولى و14.7 مليون الجرعة الثانية). ومن هنا انخفض معدل التغطية العالمية للتطعيم ضدّ الحصبة في جرعته الأولى إلى أدنى مستوى له منذ 2008.

ومن بين البلدان التي لديها أكبر عدد من الأطفال غير المحصنين ضد الحصبة نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وإندونيسيا. 

ووفقًا للتقرير، فإن التقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بالحصبة في 2021 بلغ تسعة ملايين شخص توفي منهم 128 ألفا. والسنة الماضية تفشت الإصابات بالحصبة في 22 دولة، غالبيتها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

%80 زيادة في حالات الإصابة الحصبة
وفي أبريل، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الإصابة بالحصبة المبلغ عنها زادت بنحو 80% في الشهرين الأولين من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وقالت رئيسة «مؤسسة الأمم المتحدة» إليزابيث كوزينز، إنه «ما من وقت لنضيعه. يجب أن نعمل بشكل عاجل لضمان وصول هذه اللقاحات المنقذة للحياة إلى كل طفل».

والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى لا علاج له لكن يمكن الوقاية منه بجرعتين لقاحيتين. وتسبب الحصبة حمى شديدة وطفحا جلديا، وتكون معدية خلال فترة أربعة أيام قبل ظهور الأعراض وبعده.

وعلى الرغم من أن أعراض هذا المرض حميدة في أغلب الأحيان، فإنها يمكن أن تكون خطرة في أحيان أخرى إذ قد تؤدي إلى مضاعفات في الجهازين التنفسي (التهاب رئوي) والعصبي (التهاب الدماغ) وخصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في حالتهم الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
القدوة المتجهة نحو السراب

القدوة المتجهة نحو السراب
مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية

مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية
«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية

«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية

بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ

البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة

الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)

انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن ...
كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»

كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)

انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)

انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية

قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات ...
«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير

«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير
«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم

«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم
«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم

«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 قتلى في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية
4 قتلى في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
أكار لشويغو: تركيا مستمرة في الرد على الهجمات من شمال سورية
أكار لشويغو: تركيا مستمرة في الرد على الهجمات من شمال سورية
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف إطلاق النار
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف ...
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
المزيد
مقتل 10 في حريق بإقليم شينجيانغ الصيني
مقتل 10 في حريق بإقليم شينجيانغ الصيني...
إحباط في الصين مع تشديد قيود «كورونا» لمكافحة ارتفاع الإصابات
إحباط في الصين مع تشديد قيود «كورونا» لمكافحة ارتفاع ......
اليوم.. اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين
اليوم.. اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن......
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين...
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف إطلاق النار
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط