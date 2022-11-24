Atwasat

غرامة ضخمة على حزب بولسونارو بسبب «سوء النية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 12:46 مساء
غرامة ضخمة على حزب بولسونارو بسبب «سوء النية»
مناصرو بولسونارو يحتشدون أمام مقرات قيادة الجيش في المدن البرازيلية الرئيسية للمطالبة بتدخل عسكري في مواجهة فوز لولا في الانتخابات في ريو دو جانيرو، 2 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، الأربعاء، غرامة ضخمة على حزب الرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو؛ لأنه طلب منها «بسوء نية» إلغاء أصوات فاز بها المرشح اليساري الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس، إن الدعوى التي قدمها الحزب الليبرالي، الثلاثاء، كانت مدفوعة بـ«بسوء نية»، وبالتالي فقد قررت المحكمة تغريمه مبلغا يناهز 4.2 مليون دولار. وطلب الحزب من المحكمة الانتخابية العليا إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني بدعوى «أعطال» شابتها وحرمت مرشحه الفوز، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد الحزب في دعواه أن «الخلل في عمل» خمسة نماذج من هذه الصناديق «يطعن بشفافية العملية الانتخابية». لكن المحكمة الانتخابية العليا رفضت هذه الحجة، مؤكدة في قرار نشرته على موقعها الإلكتروني «عدم وجود أدلة وظروف تبرر إجراء عملية تحقق استثنائية» من عمل حوالي 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني جرى استخدامها في التصويت.

- تراجع التظاهرات في البرازيل مع استمرار احتجاجات بعض مناصري بولسونار
- لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل.. نداء للسلام والوحدة وتهانٍ من زعماء العالم
- رسميا.. انتخاب لولا رئيسا للبرازيل
- لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة

حجج «خاطئة تماما»
وقالت المحكمة إن الحجج التي قدّمها الحزب الليبرالي «خاطئة تماما» وطلبه إلغاء الأصوات يمثل «إهانة جلية لدولة القانون الديموقراطية، وقد جرى تقديمه بشكل غير متماسك بهدف تشجيع الحركات الإجرامية والمناهضة للديموقراطية». وأضاف رئيس المحكمة في قراره أن هذه الحركات تجلت في «تهديدات وأعمال عنف خطرة» تخللت إغلاق طرقات في سائر أنحاء البلاد.

وفي أعقاب فوز لولا، نظم أنصار بولسونارو احتجاجات قطعوا خلالها الطرقات على مدى أيام عدة وتخللت هذه الاحتجاجات أحيانا صدامات مع قوات الأمن. وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وقد فاز حزب بولسونارو في نهايتها بأكبر عدد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

ومنذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، اختفى بولسونارو عن الأنظار، لتدخل البلاد عمليا في حالة فراغ في السلطة سيستمر إلى أن يتسلم لولا مهامه في الأول من يناير. ولم يخرج بولسونارو عن صمته سوى بعد 48 ساعة تقريبا من الانتخابات، عندما ألقى خطابا مقتضبا قال فيه إنه سيحترم الدستور، لكن من دون أن يعترف بالهزيمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
القدوة المتجهة نحو السراب

القدوة المتجهة نحو السراب
مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية

مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية
«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية

«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية

بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ

البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة

الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)

انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن ...
كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»

كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)

انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)

انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية

قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات ...
«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير

«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير
«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم

«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم
«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم

«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 قتلى في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية
4 قتلى في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
أكار لشويغو: تركيا مستمرة في الرد على الهجمات من شمال سورية
أكار لشويغو: تركيا مستمرة في الرد على الهجمات من شمال سورية
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف إطلاق النار
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف ...
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
المزيد
مقتل 10 في حريق بإقليم شينجيانغ الصيني
مقتل 10 في حريق بإقليم شينجيانغ الصيني...
إحباط في الصين مع تشديد قيود «كورونا» لمكافحة ارتفاع الإصابات
إحباط في الصين مع تشديد قيود «كورونا» لمكافحة ارتفاع ......
اليوم.. اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين
اليوم.. اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن......
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع ديسمبر في بكين...
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف إطلاق النار
حركة «إم23» في الكونغو الديمقراطية غير معنية بإعلان بشأن وقف......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط