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«بنتاغون»: الضربات التركية في سورية تهدد سلامة الجنود الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 09:27 صباحا
«بنتاغون»: الضربات التركية في سورية تهدد سلامة الجنود الأميركيين
قصف جوي تركي في شمال سورية. (الإنترنت)
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قالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» إن الضربات الجوية التي نفذتها تركيا في الآونة الأخيرة في شمال سورية هددت سلامة العسكريين الأميركيين، وإن الوضع المتصاعد يعرض للخطر التقدم الذي أُحرز على مدى سنوات ضد مقاتلي تنظيم «داعش».

وتمثل هذه التعليقات العلنية أشد تنديد أميركي بالعمليات الجوية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سورية حتى الآن، وفق وكالة «رويترز».

وقال الناطق باسم «بنتاغون»، البريجادير جنرال بات رايدر، في بيان: «الضربات الجوية الأخيرة في سورية هددت بشكل مباشر سلامة العسكريين الأميركيين الذين يعملون في سورية مع شركاء محليين لهزيمة تنظيم داعش، والاحتفاظ باحتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من التنظيم المتشدد».

وأضاف أن الولايات المتحدة تعترف «بمخاوف تركيا الأمنية المشروعة»، وأردف: «التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة تنظيم داعش، وضمان سلامة وأمن العسكريين على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة التنظيم».

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900 جندي أميركي في سورية
وللولايات المتحدة قرابة 900 جندي في سورية، لا سيما في شمالها الشرقي، يعملون مع «قوات سورية الديمقراطية»، التي يقودها مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب، لمحاربة فلول «داعش».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن العمليات الجوية التي تنفذها أنقرة ليست سوى البداية وإنها ستشن عملية برية عندما يكون ذلك ملائما بعد تصعيد الضربات الانتقامية.

وشنت أنقرة عمليات جوية في مطلع الأسبوع ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع أدى إلى مقتل ستة أشخاص، وألقت باللوم فيه على وحدات حماية الشعب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ونفى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تورطهما.

وسبق أن توغلت تركيا عسكريا في سورية لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية، معتبرة إياها جناحا لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وليست هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها العمليات التركية في شمال سورية العسكريين الأميركيين. ففي العام 2019، تعرضت القوات الأميركية في المنطقة لقصف مدفعي من مواقع تركية بينما شنت أنقرة هجوما على المسلحين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

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