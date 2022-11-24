الصين تسجل رقما قياسيا في إصابات «كورونا».. وإغلاق عام في مدينة وسط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين الخميس، بلوغ الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد رقما غير مسبوق منذ بدأ الفيروس بالتفشّي قبل نحو ثلاث سنوات، رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات.

وقال مكتب الصحة الوطني إن عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجّلت اليوم الأربعاء، بلغ 31 ألفا و454 إصابة، بينها 27 ألفا و517 حالة دون أعراض، حسب وكالة «فرانس برس».