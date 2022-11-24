الصين تسجل رقما قياسيا في إصابات «كورونا».. وإغلاق عام في مدينة وسط البلاد

أعلنت الصين الخميس، بلوغ الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد رقما غير مسبوق منذ بدأ الفيروس بالتفشّي قبل نحو ثلاث سنوات، رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات.
وقال مكتب الصحة الوطني إن عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجّلت اليوم الأربعاء، بلغ 31 ألفا و454 إصابة، بينها 27 ألفا و517 حالة دون أعراض، حسب وكالة «فرانس برس».
إغلاق مدينة تشنغتشو وسط الصين
وفرضت السلطات في تشنغتشو، المدينة الواقعة وسط الصين إغلاقا عاما في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة الفيروس، حيث قالت إنه لم يعد يسمح للسكان مغادرة المنطقة بدون إبراز نتيجة سلبية لاختبار الفيروس.
ونصحت السلطات الأهالي بعدم المغادرة إلا عند الضرورة، بينما يواصل الفيروس انتشاره وسط احتجاجات عنيفة للسكان، التي سادت بينهم حالة من الذعر.
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