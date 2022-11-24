زيلينسكي يندد أمام مجلس الأمن بالقصف الروسي لشبكة الكهرباء الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه عبر الفيديو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن الغارات الجوية الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية تمثل جريمة واضحة ضد الإنسانية.

وقال زيلينسكي: «عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر، وعشرات الملايين من الناس دون إمدادات للطاقة، ودون تدفئة، ودون ماء، فهذه جريمة واضحة ضد الإنسانية»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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والخميس الماضي، أعلن زيلينسكي أن أكثر من عشرة ملايين أوكراني حرموا من التيار الكهربائي، لكنه أوضح أن روسيا لن تحقق هدفها بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وذلك بعد استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية.