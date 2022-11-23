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الكرملين يعرب عن ثقته في «نجاح» العملية الروسية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 09:51 مساء
الكرملين يعرب عن ثقته في «نجاح» العملية الروسية في أوكرانيا
بعد القصف على العاصمة الأوكرانية كييف. (الإنترنت)
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أعرب الكرملين الأربعاء عن ثقته في «نجاح» عمليته في أوكرانيا حيث  دمّرت ضربات روسية شبكة الطاقة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين خلال زيارة أجراها إلى أرمينيا «لا شك إطلاقا في مستقبل ونجاح العملية الخاصة»، مستخدما التعبير الرسمي الذي تتبناه موسكو لدى حديثها عن غزو أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

تدمير شبكة كهرباء متضررة بالأساس
ودمّرت ضربات روسية في مختلف أنحاء أوكرانيا الأربعاء شبكة الكهرباء المتضررة بالأساس وخلّفت العديد من القتلى وتسببت بفصل ثلاث محطات للطاقة النووية عن الشبكة ما أدّى إلى انقطاع «هائل» للتيار الكهربائي في مولدافيا المجاورة.

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تُرك نظام الطاقة الأوكراني في حالة يرثى لها، وانقطع التيار الكهربائي عن الملايين بعد أسابيع من القصف الروسي. وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأولوية لأوكرانيا هذا الشتاء ستكون «النجاة».

روسيا تطلق نحو 70 صاروخًا
وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أن روسيا أطلقت نحو 70 صاروخًا عابرًا على أوكرانيا أسقط 51 منها.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذه الضربات الأخيرة ردًّا على اعتماد البرلمان الأوروبي الأربعاء قرارًا يصف روسيا بأنها «دولة راعية للإرهاب» على خلفية هجومها على أوكرانيا ودعوته دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

وقال كوليبا «نظرًا لعدم قدرتها على الفوز في معركة عادلة مع الجيش الأوكراني، تشن روسيا حربًا إرهابية جبانة ضد المدنيين»، داعيًا داعمي كييف الغربيين إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لكييف.

جثث وسيارات متفحّمة
وفاقمت الضربات الأربعاء الضغط على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وتعطّلت إمدادات الطاقة في المناطق الجنوبية والشرقية، وانقطع التيار الكهربائي والمياه عن العاصمة كييف.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام «قُتل ثلاثة أشخاص نتيجة للضربات الصاروخية اليوم على العاصمة. من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا»، مشيرًا إلى إصابة 11 شخصًا من السكان.

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