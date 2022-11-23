ماكرون: «اتصال مباشر» مع بوتين بشأن الطاقة النووية خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاءأنه سيجري «اتصالا مباشرا» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «في الأيام المقبلة» بشأن الطاقة النووية المدنية ومحطة زابوريجيا التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

وقال ماكرون لصحفيين خلال زيارة لـ«معرض رؤساء البلديات» في باريس «أنوي أن أتصل مباشرة بـبوتين في الأيام المقبلة بشأن المسائل النووية المدنية أولًا، ومحطة الطاقة في زابوريجيا، بعدما تواصلت» مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، وفق «فرانس برس».

ثلاث محطات نووية أوكرانية «فُصلت»

وأعلنت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية «إنيرجوأتوم» الأربعاء أن ثلاث محطات نووية أوكرانية «فُصلت» عن شبكة الكهرباء بعد ضربات روسية استهدفت منشآت طاقة وتسببت بانقطاع كبير في التيار الكهربائي.

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وأضاف ماكرون «إن الاستراتيجية الروسية تكمن في إحباط الشعب على الأرض»، متابعا «للمسؤولين المنتَخبين لدينا أيضًا دور يلعبونه»، مذكّرا بأن فرنسا ستستضيف في 13ديسمبر «مؤتمرا في باريس حول المقاومة الأوكرانية وصمودها».

منع روسيا من استخدام البرد هذا الشتاء «كسلاح»

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا يوم الثلاثاء رؤساء البلديات الفرنسيين إلى تأمين مساعدة لبلاده لمنع روسيا من استخدام البرد هذا الشتاء «كسلاح تدمير شامل»، في رسالة بُثّت خلال مؤتمر «رؤساء البلديات» في باريس.

وقال زيلينسكي في فيديو خلال المؤتمر الذي شارك فيه وفد من المسؤولين الأوكرانيين «يريد الكرملين تحويل برد الشتاء إلى سلاح تدمير شامل».