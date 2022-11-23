الاتحاد الأوروبي يتعرض لهجوم سيبيراني بعد إعلان روسيا «دولة راعية للإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض موقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني لهجوم سيبيراني الأربعاء بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها «دولة راعية للإرهاب» على ما أعلن مسؤولون.

وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على تويتر أن الموقع استُهدف بـ«هجوم DDOS» الذي كثّف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيرا إلى أن «الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن»، بحسب «فرانس برس».

- البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»

وصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على نص يصف روسيا بأنها «دولة راعية للإرهاب» على خلفية هجومها على أوكرانيا، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتًا مقابل معارضة 58 صوتًا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون «روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية»، وفق وكالة «فرانس برس».