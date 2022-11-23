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الجيش الأوكراني: الدفاع الجوي يسقط 51 صاروخا من بين 70 أطلقتها روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 06:28 مساء
الجيش الأوكراني: الدفاع الجوي يسقط 51 صاروخا من بين 70 أطلقتها روسيا
منصات لإطلاق صورايخ روسية. (الإنترنت)
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أطلقت روسيا حوالي 70 صاروخا عابرا على أوكرانيا الأربعاء، أسقط 51 منها، وفق سلاح الجو الأوكراني، بعدما تسببت الضربات الجوية في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وأوضح على تلغرام «في المجموع، أطلق حوالي 70 صاروخا عابرا من طراز Kalibr». ودمرت قوات الدفاع الجوي 51 صاروخا. كذلك، دمّرت خمس مسيّرات من نوع لانسيت في جنوب البلاد، بحسب «فرانس برس».

الأوروبي يعتبر روسيا «دولة راعية للإرهاب»
وأدت ضربات روسية إلى سقوط قتلى بينهم رضيع في عيادة ولادة في جنوب أوكرانيا، كما طالت بنى تحتية للطاقة في العاصمة كييف الأربعاء، في موجة جديدة من الهجمات الممنهجة التي تسببت بانقطاع الكهرباء في مختلف مناطق البلاد.

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في الأثناء، اعتمد البرلمان الأوروبي الأربعاء قرارًا يصف روسيا بأنها «دولة راعية للإرهاب» على خلفية هجومها على أوكرانيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

صواريخ روسية تصيب مستشفى
وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية إن صواريخ روسية أصابت مستشفى ليل الثلاثاء الأربعاء في فيلنيانسك بمنطقة زابوريجيا الواقعة جنوبا حيث أكبر منشأة أوروبية للطاقة النووية والتي تسيطر عليها روسيا.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي بالضربات وما اعتبره استخدام روسيا «الإرهاب والقتل» لتحقيق «ما لم تتمكن من تحقيقه». ونشرت أجهزة الطوارئ تسجيلا مصورا يظهر عناصرها واضعين خوذات واقية ويستعينون بمصابيح مثبتة على رؤوسهم، أثناء محاولة إخراج رجل علق حتى مستوى الخصر بين أنقاض.

«الحزن يملأ قلوبنا»
وقالت الأجهزة في بيان «دُمّر مبنى قسم الولادة المؤلف من طابقين»، مضيفة «في ذلك الوقت كانت امرأة ورضيع وطبيب يتواجدون داخل المبنى». وتوفي الرضيع فيما أُنقذت المرأة والطبيب من بين الأنقاض، بحسب المسعفين. وأضافوا أنه طبقا للمعلومات الأولية لا يوجد أشخاص آخرون بين الركام.

وقال رئيس إدارة منطقة زابوريجيا أولكسندر ستاروخ «الحزن يملأ قلوبنا». والضربات هي الحلقة الأخيرة من سلسلة هجمات روسية سابقة طالت مرافق طبية أوكرانية منذ غزو روسيا لجارتها في 24 فبراير. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهجمات الممنهجة الأخيرة على شبكة الطاقة تتسبب بأعطال كبيرة في مستشفيات أوكرانية.

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