إيران.. تلوث الهواء يغلق المدارس في العاصمة طهران

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق المدارس في طهران الأربعاء بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء، على ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا».

ونقلت «إسنا» عن نائب محافظ طهران عبدالمالكي قوله إن «كل الفصول الدراسية في محافظة طهران، باستثناء مدن برديس وفيروزكوه ودماوند، ستقام افتراضيا الأربعاء»، بحسب «فرانس برس».

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واتخذت القرار اللجنة المسؤولة عن مراقبة التلوث في العاصمة. وقال المالكي «وفق التوقعات، من المحتمل أن تستمر الأحوال الجوية الحالية حتى الخميس». وأغلقت السلطات الإيرانية المدارس مرات عدة هذا العام في العاصمة وكذلك في محافظات أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أغلقت الإثنين المدارس الابتدائية بسبب تلوث الهواء الذي يتسبب في حوالي 4500 وفاة كل عام في إيران، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.