دوي صفارات الإنذار في كييف وأنباء عن انفجارات في عدة مناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرا من وقوع غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، الأربعاء، وأفادت وكالة «انترفاكس» أوكرانيا للأنباء بوقوع انفجارات في عدة مناطق بجنوب أوكرانيا وجنوبها الشرقي، وذلك نقلا عن قنوات محلية. كما سمع دوي صفارات الإنذار عقب عدة انفجارات في كييف.

واستهدفت القوات الروسية بشكل متزايد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مع مواجهتها انتكاسات في ميادين القتال عقب الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

مقتل ثلاثة مدنيين بينهم رضيع

وكان مسؤولون أكدوا في وقت سابق من يوم الأربعاء مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل بينهم رضيع في ضربات روسية على أوكرانيا، فيما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو باستخدام «الإرهاب» لتحقيق «ما لم تحققه».

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وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية إن صواريخ روسية أصابت مستشفى ليل الثلاثاء الأربعاء في فيلنيانسك بمنطقة زابوريجيا جنوبا، في هجوم آخر يطال منشأة طبية منذ اندلاع الحرب قبل تسعة أشهر.