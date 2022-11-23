محكمة بريطانيا العليا ترفض السماح لإسكتلندا بتنظيم استفتاء على الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الإسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.

وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن، بحسب «فرانس برس».

«خيبة أمل» إزاء الحكم

على الإثر أعربت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجون عن «خيبة أملها» إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك أنها تحترم قرار القضاء. وكتبت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي على تويتر «القانون الذي لا يسمح لإسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية».

بدورها، حثت الحكومة البريطانية إدنبرة على «التركيز» على احتياجات سكان إسكتلندا، بعد صدور الحكم. وقال أليستر جاك، وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، في بيان «إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه».

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قال رئيس المحكمة العليا الإسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء «مناطة» ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا. وأضاف «لا يملك البرلمان الإسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الإسكتلندي».

رفض منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء

وأرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر من العام المقبل على سؤال «هل ينبغي أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟». لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.

وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في العام 2014، عندما رفض 55 في المئة من الإسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل. لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن «تفويضًا لا جدال فيه» لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

عارض معظم الناخبين في إسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.