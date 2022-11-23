مقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني بانفجار عبوة ناسفة قرب دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني الإثنين قرب دمشق بانفجار عبوة ناسفة اتُّهمت إسرائيل بالوقوف وراءه، وفق ما أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء الأربعاء.

ونقلت «تسنيم» عن بيان للحرس الثوري «استشهاد العقيد داود جعفري، أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في سورية على يد عملاء الكيان الصهيوني (صباح الإثنين) بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق». وأكد البيان أن «الكيان الصهيوني المزيف والمجرم سيتلقى الرد بلا شك»، بحسب «فرانس برس».

إسرائيل تشن مئات الضربات الجوية في سورية

وتعد إيران حليفا أساسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011، دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق. وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سورية بمهام استشارية.

- الدفاع التركية: قصف نحو 500 هدف للأكراد في العراق وسورية

- القيادة المركزية: القوات الأميركية كانت «بمنأى من الخطر» على وقع ضربات تركية في سورية

وهذه ليست المرة الأولى تعلن فيها الجمهورية الإسلامية سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سورية. وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني المقرّب من طهران.

وفي التاسع من نوفمبر استهدف قصف جوي ليلي قافلة تضم صهاريج محروقات وأسلحة لمقاتلين موالين لإيران بعد عبورها من العراق إلى شرق سورية، ما أودى بحياة 14 شخصًا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

محاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري

وفي 8 مارس، أعلن الحرس الثوري مقتل اثنين من ضباطه في قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق، متوعدا الدولة العبرية بدفع «ثمن جريمتها». ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان.