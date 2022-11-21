قمة الفرنكوفونية تدعو إلى العمل على مجابهة الأزمات السياسية في الدول الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت امس الأح، قمة رؤساء دول وحكومات المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم 88 عضوًا في جزيرة جربة في تونس بالتأكيد على قوة المنظمة والعمل على تدعيم دورها في مجابهة التوترات والأزمات السياسية التي هزت مؤخرًا دولا أفريقية ناطقة بالفرنسية.

وقالت الأمينة العامّة للمنظمة الروانديّة لويز موشيكيوابو خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة إن «جربة لم تخذلنا ... تونس لم تخذلنا ... نحن في طريقنا نحو فرنكوفونية المستقبل، معاصرة وذات صلة»، بحسب «فرانس برس».

الانقلابات الأخيرة في مالي أو بوركينا فاسو

الأحد اجتمع القادة ورؤساء البعثات، بما في ذلك ضمن لقاءات مغلقة لطرح موضوع «غياب ثقة المواطن» فيما سئم السكان العيش في بيئة من «الاضطرابات» السياسية، لا سيما في غرب أفريقيا حيث وقعت الانقلابات الأخيرة في مالي أو بوركينا فاسو.

وقالت الأمينة العامّة للمنظّمة ردًا على سؤال حول الخلافات بين الكونغو الديموقراطية ورواندا أو بين أرمينيا وأذربيجان «كانت كلّ مناطق النزاع محاور لنقاشات مطولة».

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وأضافت «الفرنكوفونية هي منظمة داعمة ومحفزة... للوساطة بين الأطراف المتنازعة»، ولكنها ونظرا لامكاناتها المالية المحدودة، تعمل قبل كل شيء من خلال تقديم «الدعم الفني» ومن ذلك مثلا المساعدة من أجل التحضير للانتخابات.

ومن أجل التوسط في النزاعات، تعمل المنظمة «بالتعاون مع المنظمات الإقليمية الأقرب من مناطق النزاع»، كما أوضحت. من ناحية أخرى، قالت إن القادة الذين اجتمعوا في جربة طلبوا «مواصلة التفكير لتحسين العلاقة بين المواطنين والحكام بشكل أكثر شمولية» ومنفتح على المجتمعات المدنية.

اعتماد «إعلان جربة»

واختتمت القمة باعتماد «إعلان جربة» وتضمن موقفا «واضحًا» لم يكشف مضمونه حول الغزو الروسي لأوكرانيا، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لا يحظى هذا الملف الساخن بتوافق في القارة الأفريقية حيث تتخذ دول موقفًا مقربًا من روسيا وتبدي أسفها لتناقض موقف الغرب الحريص على مساعدة أوكرانيا في حين يبدي عدم اكتراث بأزماتها.

وأعادت القمة انتخاب موشيكيوابو المرشحة الوحيدة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات وعينت فرنسا رئيسة للفرنكوفونية في عام 2024، خلفًا لتونس. وقالت ليلى سليماني، الممثلة الخاصة لماكرون، إن الاجتماع بعث «نفحة جديدة» في منظمة الفرنكوفونية التي تشمل 321 مليون شخص يتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول عام 2050، بفضل النمو الديموغرافي في إفريقيا.

وأضافت أن على منظمة الفرنكوفونية أن «تتخذ موقفًا أقوى لصالح التعددية» وأن يكون لها دور في «القضايا العالمية الجديدة»، سواء تعلق الأمر بالمناخ أو الأزمات السياسية.