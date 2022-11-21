قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد باجتياح بري لشمال العراق مع توسع الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين عراقيين وأكراد أن قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري إسماعيل قاني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد الإثنين في زيارة غير معلنة استغرقت يومين وهدد العراق بعملية عسكرية برية في شمال البلاد إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين ضد جماعات المعارضة الكردية وسلم السلطات العراقية تحذيرا بهذا الشأن.

ليس واضحا مدى خطورة التحذير الإيراني لكنه يضع بغداد في مأزق، فهذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون علنا بعملية برية بعد شهور من التوترات عبر الحدود، ويطلبون من العراق نزع سلاح جماعات المعارضة النشطة داخل أراضيه، حيث تزعم إيران أن جماعات المعارضة الكردية المنفية منذ فترة طويلة في شمال العراق تحرض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتهرب الأسلحة إلى البلاد، فيما لم تقدم السلطات الإيرانية أدلة على هذه المزاعم التي نفتها الجماعات الكردية.

الاحتجاجات في إيران تدخل شهرها الثاني

ومع دخول الاحتجاجات شهرها الثاني، اندلعت الاحتجاجات المطالبة بالإطاحة بحكام إيران من رجال الدين بعد وفاة امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، هي مهسا أميني، في الحجز في طهران، وألقي القبض على الآلاف وقتل المئات بينما استخدمت السلطات الإيرانية الذخيرة الحية للسيطرة على الشوارع، لكن الاحتجاجات لا تظهر أي بوادر للتراجع، بينما تتوسع بؤرتها في المناطق الكردية مسقط رأس مهسا أميني.

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وألقت إيران باللوم على التدخل الأجنبي في التحريض على الاحتجاجات، ووجهت أصابع الاتهام إلى جماعات المعارضة الكردية في شمال العراق، متهمة إياها بالتورط المباشر وإقامة علاقات مع إسرائيل، وشنت طهران مرارًا هجمات صاروخية استهدفت قواعد هذه الجماعات داخل العراق، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة وإصابة الكثيرين.

استهداف قواعد للمعارضة في كويا بمحافظة أربيل

ووصل قاني إلى بغداد بعد يوم من الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف قواعد للمعارضة في كويا بمحافظة أربيل وقتل فيه ثلاثة على الأقل، والتقى قآني برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة في تحالف الإطار التنسيقي، والرئيس عبد اللطيف رشيد، وهو كردي، وفصائل مسلحة مدعومة من إيران، وكانت مطالب قآني ذات شقين: نزع سلاح قواعد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق، وتحصين الحدود المليئة بالثغرات مع القوات العراقية لمنع التسلل.

وبحسب اثنين من الشخصيات السياسية الشيعية، واثنين من مسؤولي ميليشيات الحشد الشعبي ومسؤول كردي كبير، فإن قآني قال لنظرائه العراقيين، إنه إذا لم تلب بغداد المطالب، فإن إيران ستشن حملة عسكرية مع القوات البرية وتواصل قصف قواعد المعارضة، وبحسب اسوشيتد برس تحدث الجميع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين باطلاع وسائل الإعلام على الاجتماع الحساس وقالوا في جلسات خاصة إنهم لا يرون أي دليل يدعم مزاعم إيران ضد الجماعات الكردية.