أوكرانيا تعلن العثور على «مواقع تعذيب» روسية في خيرسون.. واتهامات من موسكو لكييف بقتل مجموعة جنود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الادعاء العام الأوكراني اليوم الاثنين أنه عَثر على أربعة مواقع تعذيب استخدمتها القوات الروسية في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا والتي استعادتها قوات كييف في 11 نوفمبر الجاري، متهمة موسكو بارتكاب جرائم حرب في المنطقة.

من جهته، توعد الكرملين بالعثور على المسؤولين عن مقتل مجموعة من الجنود الروس في أوكرانيا ومعاقبتهم عما وصفه بأنه عملية إعدام، في حين قالت كييف إن هؤلاء الجنود قتلوا بعدما تظاهروا بالاستسلام، حسب وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، أكد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو، مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين في خيرسون بغارة روسية، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

4 مواقع للتعذيب

وكتب الادعاء الأوكراني على تلغرام «في خيرسون، «يواصل المدّعون تحديد الجرائم التي ارتكبتها روسيا: جرى العثور على أربعة مواقع تعذيب في أربعة مبانٍ».

وأكد الادعاء أن محققين أوكرانيين زاروا أربعة مبانٍ، بينها مراكز احتجاز موقت قبل الحرب، حيث احتجز المحتلون، أثناء الاستيلاء على المدينة، أشخاصًا بشكل غير قانوني وعذبوهم بوحشية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد عشرة أيام من استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على خيرسون في أعقاب هجوم مضاد استمر شهرين جرى الاستيلاء على قطع من هراوات مطاطية ومضرب خشبي وأداة استخدمها المحتلون لصعق مدنيين بالكهرباء ومصباح متوهّج ورصاص.

وأكّد الادعاء العام الأوكراني أن الأعمال الهادفة إلى تحديد مواقع غرف التعذيب والاحتجاز غير القانوني متواصلة"، مؤكداً أنه يريد "التعرّف على جميع الضحايا.

منذ تحرير خيرسون من القوات الروسية في 11 نوفمبر، نددت كييف مرارًا بجرائم الحرب والفظائع الروسية في منطقة خيرسون. ولم ترد موسكو بعد على هذه الاتهامات.

في المقابل يتهم الكرملين الأوكرانيين باعدام مجموعة من الجنود الروس في أوكرانيا متوعداً بمعاقبة المسؤولين عما وصفه بجريمة حرب.

اتهام روسي لأوكرانيا بإعدام أكثر من 10 جنود

وبناءً على مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد روسيا أنّ الجيش الأوكراني أعدم أكثر من عشرة من جنودها ألقوا أسلحتهم.

وقال الناطاق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «من الطبيعي أن تبحث روسيا بنفسها عن أولئك الذين ارتكبوا الجريمة. يجب العثور عليهم ومعاقبتهم».

وأضاف أنّ موسكو ستتوجّه إلى الهيئات الدولية لهذا الغرض «إذا كان من الممكن أن يكون ذلك مفيداً».

أوكرانيون يقتلون الجنود الروس؟

وفي أحد مقاطع الفيديو، يظهر نحو عشرة جنود يبدو أنّهم روس يخرجون الواحد تلو الآخر من مخبأ وأيديهم في الهواء، ثم يستلقون ووجوههم على الأرض بناء على أوامر جنود أوكرانيين على ما يبدو، يوجهون إليهم سلاحهم.

وينتهي مقطع الفيديو فجأة عندما تظهر صورة ظلال أشخاص آخرين من الملجأ يبدو أنهم قاموا بإطلاق النار. ويُظهر مقطع فيديو آخر صوّرته طائرة بدون طيار، المكان نفسه وفيه نحو عشر جثث لجنود وسط بقع من الدماء.

وقال مسؤول حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس الأحد، إنّ مقاطع الفيديو تُظهر استسلاماً وهميا" وأنّ الجنود الروس ارتكبوا جريمة حرب بفتح النار على القوات المسلّحة الأوكرانية.

وأضاف أن العسكريين الروس الذين قُتلوا في هذا الحادث لا يمكن بالتالي اعتبارهم أسرى حرب.