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رئيس جنوب أفريقيا يصل لندن في أول زيارة يلتقي خلال الملك تشارلز الثالث وسوناك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 08:09 مساء
رئيس جنوب أفريقيا يصل لندن في أول زيارة يلتقي خلال الملك تشارلز الثالث وسوناك
رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا لدى وصوله إلى مطار ستانستد في لندن. (أ ف ب)
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وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة المتحدة الإثنين في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

وهي أول زيارة دولة للملك الجديد، والأولى التي تنظم في المملكة المتحدة منذ يونيو 2019 عندما استقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بحسب «فرانس برس».

وسيحضر سيريل رامافوزا وزوجته تشيبو موتسيبي مأدبة عشاء رسمية في قصر باكنغهام الثلاثاء ويلتقيان أفرادا من العائلة المالكة بينهم وريث العرش الأمير وليام وزوجته كايت. وضمن برنامج الزيارة، كلمة سيلقيها أمام مجلسي البرلمان ولقاء مع رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

توقيت دقيق في جنوب إفريقيا لسيريل رامافوزا
وسيزور المسؤول الجنوب أفريقي الثلاثاء نصبًا اقيم خصيصا لنيلسون مانديلا، في كنيسة وستمنستر عام 2018 في الذكرى المئوية لميلاده.

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يأتي هذا اللقاء الدبلوماسي في توقيت دقيق في جنوب إفريقيا لسيريل رامافوزا، الذي يواجه غضب السكان بسبب الوضع الاقتصادي. وهو متهم أيضا بشراء صمت اللصوص الذين عثروا على الملايين نقدًا في أحد منازله في فبراير 2020، مما أثار شبهات بتبييض الأموال والفساد. لكنه ينفي ذلك.

كانت آخر زيارة قام بها سيريل رامافوزا للندن خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر في سبتمبر. منذ اعتلائه العرش، التقى الملك تشارلز العديد من القادة الأفارقة بينهم رئيسا نيجيريا محمد بخاري وغانا نانا أكوفو أدو.

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