«الصحة العالمية» تحذر من شتاء «يهدد حياة» الملايين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن الشتاء سيهدد حياة ملايين الأوكرانيين، بعد سلسلة ضربات روسية مدمرة استهدفت البنى التحتية للطاقة في البلاد.

وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغ للصحفيين بأن «هذا الشتاء سيعرض حياة الملايين في أوكرانيا للخطر»، مضيفا «ببساطة، هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء»، وفق «فرانس برس».

وبات نحو نصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا «خارج الخدمة» في أعقاب الضربات الروسية منذ أوائل أكتوبر،، بحسب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، في وقت طالبت كييف، الجمعة، بـ«دعم إضافي» من حلفائها الأوروبيين.

إعدام أكثر من 10 من عسكريي روسيا

ويأتي ذلك فيما اتهمت روسيا أوكرانيا بأنها أعدمت «بوحشية» أكثر من 10 من عسكرييها بعد أسرهم، مندّدة بـ«جريمة حرب». واستبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، فكرة إقرار «هدنة قصيرة» مع روسيا، قائلًا إنّها لن تؤدّي إلّا إلى تفاقم الأمور.

- ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

- «غازبروم»: روسيا ستستأنف تسليم شحنات الغاز لإيطاليا

وبعد أكثر من شهر ونصف شهر على بدء عمليات القصف بالصواريخ أو بطائرات مسيّرة انتحارية، تبدو الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة الأوكرانية كبيرة. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال إنّ «نحو نصف» البنى التحتية المرتبطة بالطاقة في أوكرانيا «خرج عن الخدمة».

«شراء كميات إضافية من الغاز»

ودعا في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، الاتحاد الأوربي إلى تقديم «مزيد من الدعم» في مواجهة هذا الوضع، خصوصاً «من أجل شراء كميات إضافية من الغاز».

وفي بداية الشتاء، سيعاني كثير من الأوكرانيين انقطاعا كبيرا أو تاما للتيار الكهربائي في وقت تساقطت اول ثلوج، الخميس، في البلاد. وقالت شركة الكهرباء الوطنية «أوكرينيرغو» الجمعة، «يتم فرض تقنين لساعات عدة في كل أنحاء أوكرانيا خلال النهار»، وذلك غداة إعلان زيلينسكي مساء الخميس أنّ «عشرة ملايين من الأوكرانيين» حُرموا الكهرباء.