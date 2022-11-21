162 قتيلا جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب جاوا الإندونيسية

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، ما تسبب بمقتل 162 شخصًا وفق آخر حصيلة وتضرّر مبانٍ واهتزاز بعضها وصولًا إلى العاصمة جاكرتا على بعد مئة كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل في مقطع مصور«يؤسفني الاعلان أن 162 شخصا قتلوا»، الأمر الذي أكده الناطق باسم الادارة المحلية في مدينة سيانجور في جاوا الغربية. وأسفر الزلزال أيضا عن إصابة المئات، وفق «فرانس برس».

وعالج أطباء مرضى في الهواء الطلق بعد الزلزال الذي شعر به سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة جاكرتا وترك المستشفيات في بلدة سيانجور في جاوا الغربية بدون كهرباء لعدة ساعات.

25 شخصًا محاصرون تحت الأنقاض

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية إن 25 شخصًا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض مع حلول الليل. وأشارت الوكالة إلى تضرر أكثر من ألفَي منزل ونقل خمسة آلاف شخص إلى مراكز الإجلاء.

ولفت رضوان كميل إلى أن التيار الكهربائي عاد بشكل جزئي بحلول المساء، بدون أن يحدّد ما إذا كانت التغذية مؤمّنة من خلال مولّدات كهرباء أو من خلال الاتصال بشبكة الكهرباء.

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وسبق أن قال كميل إن البيانات تشير إلى «إصابة أكثر من 700 بجروح. ونظرا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت».

وسبق أن قال رئيس الإدارة المحلية في مدينة سيانجور هيرمان سوهرمان عبر قناة «ميترو» التلفزيونية إن 300 شخص «على الأقلّ أُدخلوا إلى المستشفى نفسه في المدينة».

62 هزة ارتدادية في سيانجور بعد الزلزال

وذكرت الصحف المحلية أن المتاجر والمستشفى ومدرسة داخلية إسلامية فى المدينة تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة للزلزال. وأظهرت وسائل الإعلام عدة مبانٍ في سيانجور انهارت أسطحها. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الاندونيسية إنها سجّلت 62 هزة ارتدادية في سيانجور بعد الزلزال راوحت قوتها بين 1,8 و 4 درجات.

تم تحديد مركز الزلزال في منطقة سيانجور في جاوا الغربية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وشعر به أيضًا سكان جاكرتا على بعد 100 كلم حيث نزل السكان المذعورون إلى الشوارع. ولم تُسجّل أي أضرار كبيرة في جاكرتا على الفور.

تشهد إندونيسيا بانتظام زلازل أو انفجارات بركانية، بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية. في العام 2018، تعرضت جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة لزلزال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصًا.

في العام نفسه، تسبب زلزال آخر قوته 7,5 درجات بتسونامي ضرب بالو في جزيرة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أو فقدان نحو 4300 شخص.