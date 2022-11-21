Atwasat

162 قتيلا جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب جاوا الإندونيسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 06:47 مساء
162 قتيلا جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب جاوا الإندونيسية
أثار الحطام خلفها زلزال بإندونسيا. (الإنترنت)
alwasat radio

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، ما تسبب بمقتل 162 شخصًا وفق آخر حصيلة وتضرّر مبانٍ واهتزاز بعضها وصولًا إلى العاصمة جاكرتا على بعد مئة كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل في مقطع مصور«يؤسفني الاعلان أن 162 شخصا قتلوا»، الأمر الذي أكده الناطق باسم الادارة المحلية في مدينة سيانجور في جاوا الغربية. وأسفر الزلزال أيضا عن إصابة المئات، وفق «فرانس برس».

وعالج أطباء مرضى في الهواء الطلق بعد الزلزال الذي شعر به سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة جاكرتا وترك المستشفيات في بلدة سيانجور في جاوا الغربية بدون كهرباء لعدة ساعات.

25 شخصًا محاصرون تحت الأنقاض
وقالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية إن 25 شخصًا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض مع حلول الليل. وأشارت الوكالة إلى تضرر أكثر من ألفَي منزل ونقل خمسة آلاف شخص إلى مراكز الإجلاء.

ولفت رضوان كميل إلى أن التيار الكهربائي عاد بشكل جزئي بحلول المساء، بدون أن يحدّد ما إذا كانت التغذية مؤمّنة من خلال مولّدات كهرباء أو من خلال الاتصال بشبكة الكهرباء.

- زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب العاصمة الإندونيسية
-  44 قتيلا على الأقل في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

وسبق أن قال كميل إن البيانات تشير إلى «إصابة أكثر من 700 بجروح. ونظرا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت».

وسبق أن قال رئيس الإدارة المحلية في مدينة سيانجور هيرمان سوهرمان عبر قناة «ميترو» التلفزيونية إن 300 شخص «على الأقلّ أُدخلوا إلى المستشفى نفسه في المدينة».

62 هزة ارتدادية في سيانجور بعد الزلزال
وذكرت الصحف المحلية أن المتاجر والمستشفى ومدرسة داخلية إسلامية فى المدينة تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة للزلزال. وأظهرت وسائل الإعلام عدة مبانٍ في سيانجور انهارت أسطحها. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الاندونيسية إنها سجّلت 62 هزة ارتدادية في سيانجور بعد الزلزال راوحت قوتها بين 1,8 و 4 درجات.

تم تحديد مركز الزلزال في منطقة سيانجور في جاوا الغربية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وشعر به أيضًا سكان جاكرتا على بعد 100 كلم حيث نزل السكان المذعورون إلى الشوارع. ولم تُسجّل أي أضرار كبيرة في جاكرتا على الفور.

تشهد إندونيسيا بانتظام زلازل أو انفجارات بركانية، بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية. في العام 2018، تعرضت جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة لزلزال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصًا.

في العام نفسه، تسبب زلزال آخر قوته 7,5 درجات بتسونامي ضرب بالو في جزيرة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أو فقدان نحو 4300 شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية

كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية
الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين

الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين
القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»

اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر

بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز

قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز
أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر

أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟

جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا: مقتل 3 أشخاص جراء هجمات صاروخية كردية من شمال سورية
تركيا: مقتل 3 أشخاص جراء هجمات صاروخية كردية من شمال سورية
موسكو تعيد 100 صاروخ دفاع جوي من بيلاروسيا إلى أراضيها «بشكل سري»
موسكو تعيد 100 صاروخ دفاع جوي من بيلاروسيا إلى أراضيها «بشكل سري»
رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: النظام الإيراني ليس في خطر بعد
رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: النظام الإيراني ليس في خطر ...
بغداد تدين القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق بطائرات مسيرة وصواريخ
بغداد تدين القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق بطائرات مسيرة ...
162 قتيلا جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب جاوا الإندونيسية
162 قتيلا جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب جاوا الإندونيسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
المزيد
رئيس جنوب أفريقيا يصل لندن في أول زيارة يلتقي خلال الملك تشارلز الثالث وسوناك
رئيس جنوب أفريقيا يصل لندن في أول زيارة يلتقي خلال الملك ......
«الصحة العالمية» تحذر من شتاء «يهدد حياة» الملايين في أوكرانيا
«الصحة العالمية» تحذر من شتاء «يهدد حياة» الملايين في ......
مجموعة السبع تحث مجلس الأمن على فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية
مجموعة السبع تحث مجلس الأمن على فرض عقوبات إضافية على كوريا ......
162 قتيلا جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب جاوا الإندونيسية
162 قتيلا جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب جاوا الإندونيسية...
بغداد تدين القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق بطائرات مسيرة وصواريخ
بغداد تدين القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق بطائرات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط