تركيا: مقتل 3 أشخاص جراء هجمات صاروخية كردية من شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية قتلت ثلاثة أشخاص في هجمات صاروخية من شمال سورية اليوم الإثنين، وذلك في تصعيد للرد الانتقامي العابر للحدود في أعقاب هجمات جوية شنتها تركيا في مطلع الأسبوع وهجوم بقنبلة في اسطنبول قبل أسبوع.

وقال حاكم المنطقة داود جول إن الصواريخ الخمسة أصابت مدرسة ومنزلين وشاحنة في منطقة قرقميش بالقرب من معبر حدودي بإقليم غازي عنتاب، مضيفا أن ستة أشخاص أصيبوا. وفي وقت لاحق قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بحسب «فرانس برس».

إطلاق الصواريخ من منطقة كوباني السورية

وقالت محطة «سي.إن.إن ترك» إن الصواريخ أُطلقت من منطقة كوباني السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن قواتها المسلحة سترد على الهجوم. وشنت طائرات حربية تركية بالفعل هجمات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في سورية والعراق أمس الأحد، دمرت خلالها 89 هدفا حسبما ذكرته السلطات في أنقرة.

وأضافت الوزارة إن العمليات العسكرية التي وقعت في مطلع الأسبوع جاءت ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع أودى بحياة ستة أشخاص. وحملت تركيا حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤولية الهجوم.

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ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تضم وحدات حماية الشعب الكردية تورطهم في التفجير الذي وقع في 13 نوفمبر .

وفي إطار العمليات التي وقعت في مطلع الأسبوع قالت أنقرة إن ثمانية من أفراد قوات الأمن أصيبوا في هجمات صاروخية شنتها وحدات حماية الشعب من تل رفعت في سوريا على موقع للشرطة بالقرب من معبر حدودي في محافظة كلس التركية.

إطلاق «عملية برية» في سورية

تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين عن احتمال إطلاق «عملية برية» في سورية، غداة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للأكراد في سورية والعراق وعدة هجمات صاروخية على الأراضي التركية من سورية.

وقال إردوغان للصحفيين الأتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر حيث شارك في افتتاح مونديال 2022 «لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية».

وكانت أنقرة قد أعلنت صباح الأحد شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سورية والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، بعد أسبوع على اعتداء دام في اسطنبول اتهمت كلا من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

«مشاورات» جارية

وأضاف أردوغان «إن الوحدات المختصّة ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ستقرر معًا الصلاحيات التي يجب أن تلتزم بها قواتنا البرية»، مشيرًا إلى أن هناك «مشاورات» جارية. وتابع «سبق أن حذّرنا: سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن».

أصابت قذائف صاروخية من سورية، مساء الأحد وصباح الاثنين، الحدود التركية والأراضي التركية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 15.

أعلنت أنقرة ليلاً أن عمليتها العسكرية الجوية، التي أطلقت عليها «المخلب-السيف»، اتسمت بـ«بالنجاح». وأوضح إردوغان أن العملية «نفذتها 70 طائرة ومسيّرة»، مضيفًا «غاصت 140 كيلومترًا في شمال العراق و20 كيلومترًا شمال سورية».