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ارتفاع قتلى زلزال إندونيسيا إلى 56 ومئات الجرحى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 04:07 مساء
ارتفاع قتلى زلزال إندونيسيا إلى 56 ومئات الجرحى
زلزال بقوة 5,6 يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، 21 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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ضرب زلزال بقوة 5,6 درجة جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، ما تسبب بمقتل 56 شخصًا على الأقلّ، وإصابة أكثر من 700 وتضرّر مبانٍ واهتزاز بعضها وصولًا إلى العاصمة جاكرتا على بعد 100 كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية، رضوان كميل، في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون كومباس، إن «البيانات من رئيس فريق المنطقة (تشير إلى) وفاة 56 شخصا وإصابة أكثر من 700 بجروح.. ونظرا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن قال رئيس الإدارة المحلية في مدينة سيانجور هيرمان سوهرمان، عبر قناة «ميترو» التلفزيونية، إن 300 شخص «على الأقلّ أدخلوا إلى المستشفى نفسه في المدينة».

وأشار لقناة «ميترو» إلى أن «معظم الجرحى أصيبوا بكسر في العظام بعد أن علقوا في أنقاض المباني».

أضرار جسيمة نتيجة للزلزال
وذكرت الصحف المحلية أن المتاجر والمستشفى ومدرسة داخلية إسلامية فى المدينة، تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة للزلزال، فيما أظهرت وسائل الإعلام عدة مبانٍ في سيانجور انهارت أسطحها.

وقال آدم، وهو متحدث باسم الإدارة المحلية في سيانجور، ويحمل اسمًا واحدًا فقط مثل الكثير من الإندونيسيين، لوكالة «فرانس برس»، «تضررت مئات أو حتى الآلاف من المنازل» بسبب الزلزال.

- 44 قتيلا على الأقل في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

وقال سوهرمان إن أقارب بعض الضحايا مجتمعون في مستشفى سايانغ، محذرًا من أن الحصيلة قد ترتفع إذ يُرجّح أن يكون بعض القرويين لا يزالوا عالقين تحت الأنقاض، موضحا «نحن نتعامل حاليًا مع أشخاص في حالة طارئة في هذا المستشفى.. سيارات الإسعاف مستمرة في الوصول إلى المستشفى من القرى»، مضيفا «هناك الكثير من العائلات في قرى لم يتمّ إجلاؤها بعد».

ولفتت السلطات في وقت سابق، إلى أنها أنقذت امرأة وطفل حوصرا إثر انهيار أرضي في سيانجور.

وأوضحت مديرة المصلحة الإندونيسية للأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتي لصحفيين، «ندعو الناس إلى البقاء خارج المباني في الوقت الحالي، إذ قد نشهد توابع محتملة».

إخلاء مبانٍ في جاكرتا
ويقع مركز الزلزال في منطقة سيانجور في جاوا الغربية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وشعر به أيضًا سكان جاكرتا على بعد 100 كلم حيث نزل السكان المذعورون إلى الشوارع، ولم تُسجّل أي أضرار كبيرة في جاكرتا على الفور.

ووصفت المحامية ماياديتا واليو (22 عامًا)، الذعر الذي أصاب الموظفين الهارعين إلى مخارج الطوارئ، قائلة «كنت أعمل حين اهتزّت الأرض. شعرت بالهزّة بوضوح».

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، أن مئات الأشخاص انتظروا في الخارج بعد الزلزال، وكان بعضهم يرتدي خوذة لحماية أنفسهم من الحطام المتساقط.

وتشهد إندونيسيا بانتظام زلازل أو انفجارات بركانية، بسبب موقعها على «حلقة النار» في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

وفي العام 2018، تعرضت جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة، لزلزال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصًا، وفي العام نفسه، تسبب زلزال آخر قوته 7,5 درجة في حدوث تسونامي ضرب بالو في جزيرة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أو اختفاء نحو 4300 شخص.

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