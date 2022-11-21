كامالا هاريس تؤكد التزام الولايات المتحدة «الثابت» تجاه الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، لرئيس الفلبين التزام الولايات المتحدة «الثابت» تجاه بلاده، وذلك خلال زيارة تهدف إلى مواجهة توسع نفوذ الصين، وتعزيز العلاقات التي شهدت توترا على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الأرخبيل الواقع بجنوب شرق آسيا.

وهاريس أرفع مسؤول أميركي يزور مانيلا منذ انتخاب فرديناند ماركوس، في يونيو، في مؤشر على تزايد التقارب بين الحليفين بعد سنوات من التوتر في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي القريب من بكين، وفق وكالة «فرانس برس».

والتقت هاريس أيضا نظيرتها الفلبينية سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق الذي استدعت حربه الدامية على المخدرات تحقيقا دوليا في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان.

وقالت هاريس لماركوس في مستهل المحادثات في القصر الرئاسي بمانيلا «نقف معكم في الدفاع عن القواعد والأعراف الدولية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي»، مضيفة أن «هجوما على القوات المسلحة الفلبينة، وعلى سفن أو طائرات في بحر الصين الجنوبي، من شأنه أن يفعّل التزام الولايات المتحدة الدفاعي المشترك.. هذا التزامنا الثابت تجاه الفلبين».

من ناحيته قال ماركوس إنه «لا يرى مستقبلا للفلبين لا يتضمن الولايات المتحدة».

علاقة طويلة ومعقدة

وترتبط الولايات المتحدة بعلاقة طويلة ومعقدة مع الفلبين، ومع عائلة ماركوس الذي حكم والده المستعمرة الأميركية السابقة، لعقدين بدعم من واشنطن التي اعتبرته حليفا في فترة الحرب الباردة.

وتوترت العلاقات بين البلدين خلال حكم دوتيرتي، إذ وصف الأخير في 2016، الرئيس الأميركي باراك أوباما، بأنه «ابن عاهرة»، على خلفية تحذيرات بأن الرئيس الأميركي آنذاك سيسائله بشأن حرب المخدرات المثيرة للجدل.

وتسعى واشنطن الآن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة، ويشمل ذلك معاهدة دفاع مشترك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود الى العام 2014، ويُعرف اختصارا بـ EDCA، ويتيح للجيش الأميركي تخزين معدات وإمدادات دفاعية في خمس قواعد فلبينية، كما يسمح للقوات الأميركية بالتناوب في الخدمة في تلك القواعد العسكرية.

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وتوقف العمل بالاتفاق خلال عهد دوتيرتي، لكن الولايات المتحدة والفلبين تعهدتا بتسريع تطبيقه في مواجهة توسع نفوذ الصين.

وقال مسؤول أميركي للصحفيين، طالبا عدم كشف اسمه قبل اجتماع هاريس بماركوس «حددنا مواقع جديدة وبدأنا عملية مع الفيليبين لوضع اللمسات الأخيرة عليها».

وستتوجه هاريس الثلاثاء إلى جزيرة بالاوان، في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع الصين السيادة على مساحات في البحر مع الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام، وتجاهلت الصين تحكيما دوليا في 2016، قضى بألا أساس قانونيا لمطالبتها تلك.

كما تلتقي نائبة الرئيس الأميركي حرس السواحل على متن إحدى أكبر السفن العسكرية في الأرخبيل.

جهود أميركية لإزالة أي شكوك

وتأتي زيارة هاريس إلى الفيليبين في إطار جهود أميركية لإزالة أي شكوك بشأن التزامها بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تنشط الصين في توسيع نفوذها الإقليمي.

كما تأتي عقب اجتماعين منفصلين للرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته هاريس، بالرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي.

وأكدت هاريس على رسالة بايدن المتمثلة في أنه «يتعين علينا المحافظة على خطوط التواصل مفتوحة من أجل إدارة التنافس بين بلدينا بشكل مسؤول»، وذلك خلال اجتماعها بالرئيس الصيني، على هامش قمة منتدى التعاون لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، حسبما ذكر مسؤول في البيت الأبيض.

وفيما قد تثير زيارتها إلى بالاوان انزعاج الصين، فإن الولايات المتحدة ستحقق مكاسب أكثر بتوجيه رسالة طمأنة إلى الفلبين، على ما يرى غريغ بولينغ، مدير مؤسسة «مبادرة الشفافية البحرية لآسيا» ومقرها في الولايات المتحدة، مضيفا أن «الفليبين ستكون مطمئنة أكثر مقارنة بانزعاج الصين».