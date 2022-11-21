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إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على الهجوم ضد سفارتها بلندن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 02:58 مساء
إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على الهجوم ضد سفارتها بلندن
العاصمة الايرانية طهران، 11 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى طهران للمرة الرابعة منذ بداية الاحتجاجات، التي تهزّ إيران منذ أكثر من شهرين، حسبما أفادت وكالة «إرنا».

وأكّدت وكالة الأنباء أنه «تمّ استدعاء سايمون شيركليف للاحتجاج على هجوم شنته مؤخرًا مجموعة عنيفة على السفارة الإيرانية في لندن»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولفتت «إرنا»، إلى أن «المدير العام لدائرة البروتوكول في وزارة الخارجية أبلغ الدبلوماسي البريطاني احتجاج طهران الشديد على عدم كفاءة وعجز الشرطة البريطانية في منع الهجوم على سفارتها».

هجوم على سفارة إيران في لندن
وحصل الاستدعاء، وفق الوكالة، بعدما «هاجمت مجموعة عنيفة مبنى سفارة إيران في لندن وشتمت العلم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية»، فيما لم يُحدّد تاريخ الحادثة.

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وبحسب الوكالة، عبّر السفير البريطاني عن «أسفه للحادث»، مضيفًا أنه «سينقل احتجاج إيران إلى لندن»، وعبّر أيضًا عن أمله في «ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى في المستقبل»، بحسب المصدر نفسه.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

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