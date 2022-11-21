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الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 02:14 مساء
الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى إردوغان بالدوحة، مشيرة إلى «التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، والتوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين».

وصافح الرئيس التركي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائهما على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتعد هذه المصافحة هي الأولى بين الرئيسين عقب سنوات شهدت فيها العلاقات بين القاهرة وأنقرة فتورًا منذ العام 2013.

وفي وقت سابق اليوم، عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، عن أمله في نقل العلاقات مع مصر إلى مرحلة «المحادثات رفيعة المستوى». ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إردوغان قوله بشأن العلاقات مع مصر: «آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى».

مصافحة السيسي وإردوغان
وأظهرت صورة نشرتها الرئاسة التركية مصافحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، للمرة الأولى على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وفيما أكد مسؤول في الرئاسة التركية، مساء الأحد، هذا «التواصل الثنائي الأول» بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة، امتنعت الرئاسة المصرية عن التعليق.

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