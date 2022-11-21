إعادة انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان دون منافسة

القاهرة - بوابة الوسط

يبدو أن الرئيس الكازاخستاني المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف، حقّق فوزًا كاسحًا في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وفق النتائج الأولية، الأمر الذي يثبت موقعه على أنه الرجل الأقوى في أكبر دولة في آسيا الوسطى.

وقالت اللجنة الانتخابية في كازاخستان، إن توكاييف البالغ 69 عامًا ووصل إلى السلطة في العام 2019، حصل على 81.31% من الأصوات، فيما وصلت نسبة المشاركة إلى 69.44%، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يتمكن أي من منافسيه الخمسة غير المعروفين لدى الناخبين من تخطي نسبة 3.42% من الأصوات، فيما اختار 5.8% من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين.

- قاسم توكاييف يقترب من الفوز بالانتخابات الرئاسية في كازاخستان

وغرقت هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط والواقعة على مفترق طرق تجارية مهمة، في حال من الفوضى في يناير، عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب قمعت بوحشية، ما تسبب بمقتل 238 شخصًا، ولا تزال البلاد تعاني من الصدمة جراء هذه الأزمة.

وفي مؤشر على استمرار التوتّرات، أعلنت السلطات الخميس، أنها اعتقلت سبعة من أنصار أحد المعارضين في المنفى بتهمة التحريض على «انقلاب».

«عهد جديد وإصلاح مؤسسات السلطة»

ومساء الأحد، دعا توكاييف الذي حصل على نحو 71% من الأصوات في العام 2019، إلى «الوحدة» لتنفيذ برنامج الإصلاح الدستوري في يونيو، ووعد بأن «هذه تفتح الباب على عهد جديد وسيتم إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية»، وجدد التزامه بالإصلاحات الاقتصادية و«إنهاء احتكار السلطة» الذي عاشته كازاخستان خلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نزارباييف، الذي استقال في العام 2019.

ونظم توكاييف حملة تتعلق بمشروعه لإنشاء «كازاخستان جديدة» تتمتع بمزيد من الديمقراطية والمساواة، لكن الصعوبات الاقتصادية مستمرة وكذلك ردود الفعل الاستبدادية».

ووصل توكاييف إلى السلطة في العام 2019 بعد الاستقالة المفاجئة لنزارباييف، وتعهد رسميًا بالعمل لتسوية أزمة يناير، بعدما كان كان يعتبر لفترة طويلة الذراع اليمنى لسلفه.

تهنئة من روسيا والصين

لكن هذا العام شهد تحول توكاييف الدبلوماسي المحترف، إلى رئيس عنيد أطلق النار على مثيري الشغب في يناير، واعتقل أقارب نزارباييف، ووقف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معارضًا غزو أوكرانيا في فبراير.

غير أن النزاع بين أقطاب السلطة لم يمنع نزارباييف، من أن يكون أول من هنأ تلميذه السابق على إعادة انتخابه، في «دليل لا جدال فيه على إيمان الشعب الراسخ بإصلاحاته».

كما هنأ بوتين توكاييف الإثنين، وقال في بيان نشره الكرملين «لقد تلقيت تفويضًا مستحقًّا بالثقة من مواطنيك، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتنفيذ مسار التنمية الوطنية الذي تمضون قدمًا به».

وقالت الرئاسة الكازاخستانية إن توكاييف تلقى تهنئة أيضًا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي قال إنه مستعد «لفتح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكازاخستان»، في وقت تريد فيه بكين تعزيز نفوذها في آسيا الوسطى.

الحملة كانت «عادلة ومنفتحة»

وما زالت «كازاخستان الجديدة»، التي يدعو إليها توكاييف تعاني من ردود أفعاله الاستبدادية بعد ثلاثة عقود، قضتها في ظل حكم نور سلطان نزارباييف، فما زالت المعارضة مقيدة وتخضع لضغوط تمارسها السلطات، كما أنّ الانتخابات الأخيرة تبدو صورة عن حقبة نزارباييف، الذي فاز بنسبة 98% من الأصوات في العام 2015.

وشاهدت وكالة «فرانس برس»، أمس الأحد، عددًا من الناخبين يلتقطون صورًا لأنفسهم خارج مراكز الاقتراع، فيما أشار عدد منهم إلى أن عليهم إبراز الصورة لصاحب العمل الاثنين، لكن على الرغم من النتيجة الساحقة والافتقار إلى المنافسة، قال توكاييف إن الحملة كانت «عادلة ومنفتحة».

وفي هذه الأثناء، أعرب مراقبو الانتخابات الدوليون التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الإثنين، عن أسفهم لـ«غياب منافسة حقيقية» و«تقييد الحريات الأساسية الذي يحد من مساحة الأصوات المنتقدة».

كذلك، أسِفت منظمة الأمن والتعاون، لأن أيًا من المرشحين الآخرين «لم يشكل تحديا فعليًا لبرنامج الرئيس المنتهية ولايته»، في غياب «تعددية حقيقية».