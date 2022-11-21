بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، عن أمله في نقل العلاقات مع مصر إلى مرحلة «المحادثات رفيعة المستوى».

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إردوغان قوله بشأن العلاقات مع مصر: «آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى».

وصافح الرئيس التركي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائهما على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتعد هذه المصافحة هي الأولى بين الرئيسين عقب سنوات شهدت فيها العلاقات بين القاهرة وأنقرة فتورًا منذ العام 2013.

مصافحة السيسي وإردوغان

وأظهرت صورة نشرتها الرئاسة التركية مصافحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، للمرة الأولى على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وفيما أكد مسؤول في الرئاسة التركية، مساء الأحد، هذا «التواصل الثنائي الأول» بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة، امتنعت الرئاسة المصرية عن التعليق.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان مبتسمين. والصورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين إردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين جاؤوا إلى قطر لحضور حفل افتتاح المونديال.