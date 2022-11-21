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5 قتلى على الأقل في حريق الأحد بموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 12:47 مساء
5 قتلى على الأقل في حريق الأحد بموسكو
رجال إطفاء يكافحون حريقا في مستودع في موسكو، 20 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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قتل 5 أشخاص على الأقل، في حريق اندلع، الأحد، بمستودع في وسط موسكو بالقرب من ثلاث محطات للسكك الحديد، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ.

واندلع الحريق في فترة بعد الظهر، ولكن لم يخمد حتى المساء، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت أجهزة الطوارئ في العاصمة الروسية، مساء الأحد، «مع الأسف، جرى العثور على خمسة قتلى أثناء عملية التفتيش عبر الأنقاض، كما أصيب شخص آخر».

«انتهاك معايير السلامة من الحرائق»
من جهتها، أفادت لجنة التحقيق الروسية عن «عدد غير محدد من الضحايا»، وأرجعت المأساة إلى «انتهاك معايير السلامة من الحرائق»، غير أن وكالات الأنباء الروسية، أفادت عما يصل إلى سبعة قتلى.

وتتكرر الحرائق العرضية في روسيا، غالبًا بسبب المعدات القديمة أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.

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