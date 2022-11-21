Atwasat

«رايتس ووتش»: أطفال «الجهاديين» يندمجون بشكل جيد بمجرّد إعادتهم إلى وطنهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 12:01 مساء
«رايتس ووتش»: أطفال «الجهاديين» يندمجون بشكل جيد بمجرّد إعادتهم إلى وطنهم
نساء وأطفال خلال إعادة قسم من المتواجدين في مخيم الهول إلى ديارهم، 20 فبراير 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن غالبية أطفال «الجهاديين» يندمجون بشكل جيد بمجرد عودتهم إلى وطنهم، ويتواصلون اجتماعياً مثل بقية الأطفال في سنّهم، بحسب تقرير المنظمة الصادر اليوم الإثنين، بعنوان «ابني مثل باقي الأطفال».

وأجرت المنظمة غير الحكومية مقابلات مع أقارب وأولياء أمور وأخصائيين اجتماعيين ومعلّمين لنحو 100 طفل، تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، جميعهم عادوا من المنطقة العراقية-السورية بين عامي 2019 و2022، في البلدان السبعة (ألمانيا وفرنسا وكازاخستان، أوزبكستان وهولندا والمملكة المتحدة والسويد)، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبيّن أنّ 89% ممّن شملهم الاستطلاع يعتقدون أنّ الطفل يتكيّف «بشكل جيد جداً» أو «جيد إلى حد ما»، على الرغم من الأشهر التي قضاها تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو في مخيّمات للنازحين في شمال شرق سورية، وأشار 4% فقط إلى أنّ الطفل يواجهون صعوبات.

1500 طفل عادوا إلى وطنهم
من جهة أخرى، أكد 73% من الأشخاص الذي أُجريت معهم مقابلات أنّ أداء الطفل «جيّد جداً» أو «جيد إلى حد ما» في الصف، رغم ضعف الوصول إلى التعليم أثناء أسره.

ومنذ العام 2019، عاد أكثر من 1500 طفل إلى وطنهم وفق «هيومن رايتس ووتش»، وأعادت الدنمارك وروسيا والولايات المتحدة من بين دول أخرى، معظم مواطنيها، على عكس دول مثل أستراليا أو فرنسا أو هولندا.

- أستراليا تستعيد 17 مواطنا من مخيمي الهول وروج في سورية

غير أنّ التعامل مع هؤلاء يختلف بين دولة وأخرى، فبينما يبقى الأطفال مع أمّهاتهم في أوزبكستان، يجري فصلهم فوراً في بلجيكا وفرنسا وهولندا، حيث تُعتقل الأم أو يجري توجيه اتهام إليها، بسبب الأعمال المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

في السويد على سبيل المثال، يمكن وضع الأطفال تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر، في منشأة مخصّصة للأطفال قبل نقلهم إلى عائلة واسعة أو أسرة حاضنة أو مؤسسة.

فصل الأطفال عن الأمهات من دون سابق إنذار
وأشارت «هيومن رايتس ووتش»، إلى أنه «في العديد من الحالات، يجري فصل (الأطفال عن الأمهات) من دون سابق إنذار، ومن دون أن تتمكن الأم من شرح ما يجري للطفل»، غير أنّ المنظمة أضافت أنّ الانفصال عن الأم «يزيد الصدمة» ويجب تجنّبه، مفضّلة «بدائل غير احتجازية».

كذلك، أكدت المنظمة أنّ فترات التأخير الطويلة قبل نقل الطفل إلى أسرة موسّعة، يمكن أن «تقوّض استقرار (الطفل) على المدى الطويل».

ويُحتجز نحو 56 ألف شخص في مخيّمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الأكراد في سورية، وحيث يتفشّى العنف والحرمان، وقالت «هيومن رايتس ووتش»، إنّ هناك زوجات وأطفال محبوسين «بشكل تعسّفي» لرجال يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت «هيومن رايتس ووتش»، إلى أنّ أكثر من 18 ألف شخص يتحدّرون من سورية، ونحو 28 ألفاً من العراق، وأكثر من 10 آلاف من نحو 60 دولة أخرى، وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإنّ أكثر من 60 في المئة من هؤلاء هم من الأطفال، وغالبيتهم العظمى دون سن 18 ويعانون من «انخفاض حرارة الجسم وسوء التغذية وأمراض يمكن الوقاية منها».

كذلك، يواجهون «مخاطر متزايدة من التجنيد والتطرّف والاتجار»، حسبما حذرت «هيومن رايتس ووتش»، التي حثّت الدول التي ينتمون إليها على إعادتهم إلى وطنهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيروش: مباراة إنجلترا هي الأهم لنا

كيروش: مباراة إنجلترا هي الأهم لنا
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
ساوث غيت: سنتسلح بالخبرة أمام إيران

ساوث غيت: سنتسلح بالخبرة أمام إيران
فان غال: سنفتقد ديباي كما تفتقد السنغال ماني

فان غال: سنفتقد ديباي كما تفتقد السنغال ماني
الأرجنتيني ماركيز معلقًا على النسخة 17 في تاريخه

الأرجنتيني ماركيز معلقًا على النسخة 17 في تاريخه
أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس

أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تتخذ إجراءات أولية للرد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تتخذ إجراءات أولية للرد على قرار الوكالة الدولية للطاقة ...
«رايتس ووتش»: أطفال «الجهاديين» يندمجون بشكل جيد بمجرّد إعادتهم إلى وطنهم
«رايتس ووتش»: أطفال «الجهاديين» يندمجون بشكل جيد بمجرّد إعادتهم ...
الحرس الثوري الإيراني يؤكد شن ضربات على مجموعات كردية في العراق
الحرس الثوري الإيراني يؤكد شن ضربات على مجموعات كردية في العراق
5 قتلى على الأقل في حريق الأحد بموسكو
5 قتلى على الأقل في حريق الأحد بموسكو
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
المزيد
إردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سورية
إردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سورية...
أوكرانيا: العثور على 4 «مواقع تعذيب» في خيرسون بعد انسحاب الروس
أوكرانيا: العثور على 4 «مواقع تعذيب» في خيرسون بعد انسحاب ......
إعادة انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان دون منافسة
إعادة انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان دون منافسة...
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر...
5 قتلى على الأقل في حريق الأحد بموسكو
5 قتلى على الأقل في حريق الأحد بموسكو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط