«رايتس ووتش»: أطفال «الجهاديين» يندمجون بشكل جيد بمجرّد إعادتهم إلى وطنهم

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن غالبية أطفال «الجهاديين» يندمجون بشكل جيد بمجرد عودتهم إلى وطنهم، ويتواصلون اجتماعياً مثل بقية الأطفال في سنّهم، بحسب تقرير المنظمة الصادر اليوم الإثنين، بعنوان «ابني مثل باقي الأطفال».

وأجرت المنظمة غير الحكومية مقابلات مع أقارب وأولياء أمور وأخصائيين اجتماعيين ومعلّمين لنحو 100 طفل، تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، جميعهم عادوا من المنطقة العراقية-السورية بين عامي 2019 و2022، في البلدان السبعة (ألمانيا وفرنسا وكازاخستان، أوزبكستان وهولندا والمملكة المتحدة والسويد)، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبيّن أنّ 89% ممّن شملهم الاستطلاع يعتقدون أنّ الطفل يتكيّف «بشكل جيد جداً» أو «جيد إلى حد ما»، على الرغم من الأشهر التي قضاها تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو في مخيّمات للنازحين في شمال شرق سورية، وأشار 4% فقط إلى أنّ الطفل يواجهون صعوبات.

1500 طفل عادوا إلى وطنهم

من جهة أخرى، أكد 73% من الأشخاص الذي أُجريت معهم مقابلات أنّ أداء الطفل «جيّد جداً» أو «جيد إلى حد ما» في الصف، رغم ضعف الوصول إلى التعليم أثناء أسره.

ومنذ العام 2019، عاد أكثر من 1500 طفل إلى وطنهم وفق «هيومن رايتس ووتش»، وأعادت الدنمارك وروسيا والولايات المتحدة من بين دول أخرى، معظم مواطنيها، على عكس دول مثل أستراليا أو فرنسا أو هولندا.

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غير أنّ التعامل مع هؤلاء يختلف بين دولة وأخرى، فبينما يبقى الأطفال مع أمّهاتهم في أوزبكستان، يجري فصلهم فوراً في بلجيكا وفرنسا وهولندا، حيث تُعتقل الأم أو يجري توجيه اتهام إليها، بسبب الأعمال المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

في السويد على سبيل المثال، يمكن وضع الأطفال تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر، في منشأة مخصّصة للأطفال قبل نقلهم إلى عائلة واسعة أو أسرة حاضنة أو مؤسسة.

فصل الأطفال عن الأمهات من دون سابق إنذار

وأشارت «هيومن رايتس ووتش»، إلى أنه «في العديد من الحالات، يجري فصل (الأطفال عن الأمهات) من دون سابق إنذار، ومن دون أن تتمكن الأم من شرح ما يجري للطفل»، غير أنّ المنظمة أضافت أنّ الانفصال عن الأم «يزيد الصدمة» ويجب تجنّبه، مفضّلة «بدائل غير احتجازية».

كذلك، أكدت المنظمة أنّ فترات التأخير الطويلة قبل نقل الطفل إلى أسرة موسّعة، يمكن أن «تقوّض استقرار (الطفل) على المدى الطويل».

ويُحتجز نحو 56 ألف شخص في مخيّمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الأكراد في سورية، وحيث يتفشّى العنف والحرمان، وقالت «هيومن رايتس ووتش»، إنّ هناك زوجات وأطفال محبوسين «بشكل تعسّفي» لرجال يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت «هيومن رايتس ووتش»، إلى أنّ أكثر من 18 ألف شخص يتحدّرون من سورية، ونحو 28 ألفاً من العراق، وأكثر من 10 آلاف من نحو 60 دولة أخرى، وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإنّ أكثر من 60 في المئة من هؤلاء هم من الأطفال، وغالبيتهم العظمى دون سن 18 ويعانون من «انخفاض حرارة الجسم وسوء التغذية وأمراض يمكن الوقاية منها».

كذلك، يواجهون «مخاطر متزايدة من التجنيد والتطرّف والاتجار»، حسبما حذرت «هيومن رايتس ووتش»، التي حثّت الدول التي ينتمون إليها على إعادتهم إلى وطنهم.