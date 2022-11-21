وفد من منظمة الدول الأميركية يصل بيرو لتقييم الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل أعضاء مجموعة رفيعة من منظمة الدول الأميركية، الأحد، إلى بيرو لتقييم الأزمة السياسية في البلاد، حيث يخضع الرئيس بيدرو كاستيو للتحقيق بشأن قضايا فساد.

ووصلت هذه البعثة بناءً على طلب الرئيس اليساري، وقد وافق عليها المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية في أكتوبر الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة اعتبارًا من الإثنين، مع ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمنظمات المدنية، وستبقى في البلاد حتى الأربعاء.

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وقال الباراغوياني إيلاديو لويزاغا، ممثل الأمانة العامة لمنظمة الدول الأميركية، للصحفيين: «سنلتقي جميعنا»، مضيفًا السبت في رسالة بالفيديو على حساب المنظمة في «تويتر»، «سنستمع إلى الحكومة والمعارضة وسنستمع إلى الممثلين الدينيين والنقابيين والتجاريين والمهنيين والمجتمع المدني».

الشرطة تفرّق عشرات المعارضين للرئيس

والأحد فرّقت الشرطة عشرات من معارضي الرئيس كاستيو، بالغاز المسيل للدموع بعد أن حاولوا شق طريقهم إلى القصر الحكومي، بعد مسيرة في شوارع ليما، وحمل المعارضون لافتات كتبوا عليها «كاستيو اخرج».

وبالإضافة إلى لويزاغا، تتكون بعثة منظمة الدول الأميركية خصوصًا من وزراء خارجية الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا وباراغواي وكوستاريكا وبليز.

ويتمتع كاستيو حاليًا بحصانة حتى نهاية ولايته في يوليو 2026، لكنه قد يخضع للتحقيق، ويرد اسمه حاليًا في ستة تحقيقات ويشتبه في أنه يقود شبكة فساد وبغسل أموال وبمنح عقودًا عامة لصالح أقارب وسياسيين.

وينفي كاستيو كل الاتهامات الموجهة إليه ولعائلته، مؤكدًا أنه ضحية حملة لإطاحته من السلطة، ويُطالب اليمين باستقالته وقد حاول مرتين الدفع باتجاه ذلك.