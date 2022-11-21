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قاسم توكاييف يقترب من الفوز بالانتخابات الرئاسية في كازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 09:50 صباحا
قاسم توكاييف يقترب من الفوز بالانتخابات الرئاسية في كازاخستان
فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان، في أحد المراكز في أستانا، 20 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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يبدو الرئيس الكازاخستاني المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف على وشك تحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في البلد الأكبر في آسيا الوسطى، بحسب نتائج أولية نشرت الإثنين.

وقالت اللجنة الانتخابية في الدولة الغنية بالنفط، إن توكاييف البالغ 69 عاما، والذي وصل إلى السلطة في 2019، حصل على 81.31% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد.

ولم يتمكن أي من منافسيه الخمسة غير المعروفين لدى الناخبين من تخطي نسبة 3.42% من الأصوات، فيما اختار 5.8% من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين.

حالة من الفوضى
وغرقت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، الغنية بالنفط والواقعة على مفترق طرق تجارية مهمة، في حالة من الفوضى في يناير الماضي، عندما اندلعت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة، قبل قمعها بوحشية، ما تسبب بمقتل 238 شخصا.

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وتمثل الانتخابات فرصة لتوكاييف في الأعوام السبعة المقبلة، لتعزيز سلطته بعد عام صعب شهد أعمال شغب دامية ونزاعا حادا بين أجنحة السلطة.

وأملا منه في فتح صفحة جديدة بعد عام مضطرب، قال توكاييف إنه يسعى إلى «ولاية جديدة من الثقة من الشعب» في هذه الانتخابات.

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